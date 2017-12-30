"Жаль, что первый блин вышел комом" - тренер Андрей Разин о пятом поражении "Адмирала"

Шпаргалка нового тренера не спасла команду от очередной неудачи

30 декабря, PrimaMedia. Домашним поражением от пекинского "Куньлуня" со счетом 0:2 закончил матч владивостокский "Адмирал" в пятницу, 29 декабря. Хозяева вышли на лед в обновленном составе и под руководством нового наставника, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу хоккейного клуба.

На матч против "Куньлуня" новый тренерский штаб команды во главе с Андреем Разиным выпустил шесть игроков, пополнивших состав "Адмирала" в последний день трансферов. Несмотря на поражение, наставник бело-синих отметил, что потенциал у игроков есть, и они "нисколько не проиграли ни по движению, ни по количеству бросков".

"Я поздравляю "Куньлунь" с победой, также, хочу поздравить всех с наступающим новым годом. Спасибо болельщикам, сегодня их было много. Жалко, что мы не забили ни одного гола, хотя моменты были. Много ребят совсем недавно к нам приехали, было видно, что они волновались в первом периоде, потом немного раскрепостились. Не открою Америку, если скажу, что с нулем голов игры не выигрывают, но позитивных моментов было сегодня немало. Сегодня я много смотрел в свою шпаргалку. Дальше, думаю, буду меньше в нее заглядывать. Жаль, что первый блин вышел комом, и мы не забили голов. Хотя бы одна заброшенная шайба придала бы нам уверенности", — прокомментировал поединок новый наставник владивостокской команды Андрей Разин.