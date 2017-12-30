"Новогодние олени" Уссурийска не смогли украсть платежный терминал из-за слабости

Неудачное ограбление банка попало на видео. Фото: скриншот видео

Злоумышленники неплохо подготовились, но не рассчитали своих сил

30 декабря, PrimaMedia. В Уссурийске двое мужчин пытались вынести из помещения платежный терминал и даже подогнали для этого прицеп, но их попытка провалилась. Сотрудники полиции проводят проверку по факту действий злоумыленников, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ДПС Контроль.

Попытка кражи платежного терминала была зафиксирована камерами наблюдения одного из банковских отделений Уссурийска. На кадрах видно, как в темное время суток два молодых человека подогнали к входу в учреждение джип с прицепом и направились в помещение. Лица злоумышленников были спрятаны под капюшонами и прикрыты медицинскими масками.

В помещении отделения банка молодые люди попытались сдвинуть с места один из платежных терминалов. Однако аппарат не поддавался, и после настойчивых, но кратковременных усилий они были вынуждены признать фиаско и спешно ретироваться. Мужчины сели в автомобиль и уехали ни с чем.

По этому факту полиция проводит проверку, однако уголовное дело заводить не планируется, так как злой умысел не был реализован.

Паблик дпс25.рф окрестил неудачливых крадунов "новогодними оленями".