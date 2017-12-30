Экстренное предупреждение: приморцам напоминают об опасности выхода на лед

Выход на лед опасен. Фото: ИА PrimaMedia

Ухудшение погодных условий ожидается в большинстве районов Приморского края

30 декабря, PrimaMedia. Любителям подлёдной рыбалки специалисты напоминают о том, что выход на лед в настоящее время опасен, а выезд на лед транспортных средств запрещён. Особенно это актуально в связи прогнозируемым ухудшением погодных условий 31 декабря – 1 января, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на администрацию Приморья.

Экстренное предупреждение об ухудшении погодных условий объявлено в эти дни на большей части территории Приморья. По информации краевого учреждения по пожарной безопасности, ГО и ЧС, ухудшение погоды ожидается в Арсеньевском, Артёмовском, Дальнегорском, Дальнереченском, Лесозаводском, Находкинском, Партизанском, Уссурийском городских округах, городском округе Большой Камень и Спасск-Дальний, ЗАТО Фокино, в Хасанском, Надеждинском, Шкотовском, Партизанском, Лазовском, Октябрьском, Пограничном, Спасском, Хорольском, Ханкайском, Черниговском, Михайловском, Тернейском, Кавалеровском, Ольгинском, Чугуевском, Анучинском, Яковлевском, Дальнереченском, Кировском, Красноармейском, Пожарском районах и во Владивостоке.

Ожидается сильный снег с количеством 6-18 мм за 12 и менее часов, местами в разных районах края пройдет очень сильный снег с количеством более 20 мм за 12 и менее часов. Общее количество выпавшего снега может составить от 1 до 3 месячных норм. Снегопады будут сопровождаться гололедными явлениями, местами сильными, метелями, ветром скоростью 15-20 м/с, на побережье порывами до 27 м/с. На дорогах возможны гололедица и снежные заносы.

Первый вице-губернатор Приморья Александр Костенко подчеркнул, что по поручению главы региона в период праздничных дней все силы и средства жизнеобеспечения края будут находиться в режиме повышенной готовности.

"Составлены графики дежурств всех систем жизнеобеспечения в сферах ЖКХ, "большой" энергетики, транспорта и других. По мере необходимости они будут привлекаться к работе", – отметил Александр Костенко.

Первый вице-губернатор добавил, что ранее Администрация края отработала схемы взаимодействия с МЧС и ГИБДД региона в случае нештатных ситуаций.

Напомним, если вы попали в беду или стали очевидцем происшествия, нужно немедленно сообщить об этом по единому номеру службы спасения "112". Позвонить на этот номер можно только с мобильного телефона, даже в том случае, если в телефоне нет SIM-карты, не ловит сеть оператора или на счету отрицательный баланс. Вызов экстренных служб бесплатен.

Кроме единого номера службы спасения, к номерам телефонов экстренных служб относятся "01" и "101". Вызвать пожарных с городского телефона можно по номерам "01" или "101", а с мобильного телефона – с помощью единого номера "101".

Основные правила поведения на льду:

– Выходить на лед можно только тогда, когда его толщина достигает не менее 10 сантиметров в пресной воде и 15 сантиметров в соленой. Прочность льда можно определить визуально: лёд голубого цвета – прочный, а прочность льда белого цвета в два раза меньше. Лёд, имеющий оттенки серого, матово-белого или желтого цвета, является наиболее ненадежным. Такой лёд обрушивается без предупреждающего потрескивания;

– ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости (туман, снегопад, дождь). При переходе через реку пользуйтесь ледовыми переправами. Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если после первого сильного удара покажется хоть немного воды, – это означает, что лед тонкий, по нему ходить нельзя. В этом случае следует немедленно отойти по своему следу к берегу, скользящими шагами, не отрывая ног ото льда и расставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка распределялась на большую площадь. Точно так же поступают при предостерегающем потрескивании льда и образовании в нем трещин;

– при вынужденном переходе водоема безопаснее всего придерживаться проторенных троп или идти по уже проложенной лыжне. Но если их нет, надо перед тем, как спуститься на лед, очень внимательно осмотреться и наметить предстоящий маршрут. При переходе водоема группой необходимо соблюдать расстояние друг от друга (5-6 метров);

– замерзшую реку (озеро) лучше перейти на лыжах, при этом: необходимо двигаться медленно; лыжные палки держите в руках, не накидывая петли на кисти рук, чтобы в случае опасности сразу их отбросить. Если есть рюкзак, повесьте его на одно плечо, это позволит легко освободиться от груза в случае, если лед под вами провалится. На замерзший водоем необходимо брать с собой прочный шнур длиной 20-25 метров с большой глухой петлей на конце и грузом. Груз поможет забросить шнур к провалившемуся в воду товарищу, петля нужна для того, чтобы пострадавший мог надежнее держаться, продев ее подмышки;

Если вы провалились под лед:

– широко раскиньте руки по кромкам льда, чтобы не погрузиться с головой. Если возможно, передвиньтесь к тому краю полыньи, где течение не увлечет вас под лед. Старайтесь, не обламывая кромку, без резких движений выбраться на лед, наползая грудью и поочередно вытаскивая на поверхность ноги, широко их расставив. Выбирайтесь из полыньи, перекатываясь, а затем двигайтесь ползком в ту сторону, откуда шли.

При спасании человека, провалившегося под лед, необходимо:

— немедленно крикнуть ему, что идете на помощь;

— приблизиться к полынье ползком, широко раскинув руки;

— подложить под себя лыжи, фанеру или доску, чтобы увеличить площадь опоры и ползти на них;

— к самому краю полыньи подползать нельзя, иначе и сами окажетесь в воде;

— ремни и шарф, любая доска, лыжи, санки помогут вам спасти человека;

— бросать связанные предметы нужно за 3-4 м до пострадавшего;

— действовать решительно и быстро;

— подать пострадавшему подручное средство, вытащить его на лед и ползком двигаться от опасной зоны.

Специалисты департамента гражданской защиты населения Приморского края напоминают, что соблюдение элементарных правил безопасности поможет избежать несчастных случаев.