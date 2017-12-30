Школьница из Приморья получила новогодний подарок от президента

Девочка из Приморья получила подарок от президента. Фото: пресс-служба администрации Приморья

Собачка имеет серьёзную родословную, её род идёт из Нижнего Новгорода (ФОТО)

30 декабря, PrimaMedia. Щенка породы шпиц получила в подарок школьница из посёлка Кавалерово, которая написала письмо Президенту России. Новогоднее чудо, о котором мечтала 6-классница Елизавета Воробьёва из посёлка Кавалерово, осуществилось. В сентябре девочка написала письмо президенту России Владимиру Путину и рассказала главе государства, что уже два года она мечтает о собаке породы шпиц, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу краевой адмистрации.



Школьница из Приморья получила новогодний от президента. Фото: пресс-служба администрации Приморья

Новогоднее чудо, о котором мечтала 6-классница Елизавета Воробьёва из посёлка Кавалерово, осуществилось. В сентябре девочка написала письмо президенту России Владимиру Путину и рассказала главе государства, что уже два года она мечтает о собаке породы шпиц.

Собачка имеет серьёзную родословную, её род идёт из Нижнего Новгорода. Приобрели щенка у заводчиков в Уссурийске. Лиза призналась, что ещё не придумала домашнее имя для нового любимца – по паспорту собаку зовут очень сложно, и ей необходимо ласковое домашнее прозвище.

Константин Межонов пожелал семье Воробьёвых счастливого Нового года и чтобы всё задуманное претворялось в жизнь.

"Здоровья и всего самого лучшего!", – пожелал заместитель главы региона.