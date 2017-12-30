Дельфины Вася и Боня из Приморского океанариума поздравили жителей края с Новым годом

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30 декабря, PrimaMedia. С наступающим 2018 годом приморцев поздравили обитатели океанариума на острове Русском — дельфины Вася и Боня. Под руководством своего тренера Аурики Кнаус они готовят обновленную программу и ждут в гости зрителей на новогодних каникулах. Корреспонденты ИА PrimaMedia побывали на тренировке дельфинов и посмотрели, как приморский океанариум готовится к встрече праздников.

В новом году Приморский океанариум откроется 2 января. Гостей ждут детские новогодние утренники, праздничные экскурсии, обновленные программы и мастер-классы, конкурсы и призы.