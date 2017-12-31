Один человек пострадал при взрыве водонагревателя в детском приюте в Приморье

С детьми работает штатный психолог, решается вопрос о восстановительных работах

31 декабря, PrimaMedia. Электрический водонагреватель взорвался утром 31 декабря в детском социальном приюте в городе Спасск-Дальний. В результате происшествия в одном из помещений оказались частично выбиты стекла, один человек пострадал, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

"Жилые помещения для детей не пострадали. Все воспитанники учреждения – 13 детей – размещены в комнатах непострадавшего крыла здания, с ними работает штатный психолог социального приюта", – отмечается в сообщении управления.

Пострадал один человек — сотрудница из числа персонала приюта, которая была передана прибывшим врачам скорой медицинской помощи. Дети не пострадали.

На месте происшествия работает специалисты ГО и ЧС администрации Спасского городского округа, сотрудники МЧС, организовано дежурство врачей скорой медицинской помощи. Администрацией Спасского городского округа решается вопрос о восстановительных работах.

К ликвидации последствий происшествия привлечено восемь человек и три единицы техники, в том числе от МЧС России четыре человека.