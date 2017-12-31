Большегрузам запретили въезжать и передвигаться по Владивостоку

Большегруз. Фото: Наталья Фирцикова, ИА PrimaMedia

Простых автомобилистов также просят по возможности не выезжать на дороги города

31 декабря, PrimaMedia. В связи с начавшимся сегодня ночью, 31 декабря, снегопадом въезд в город большегрузного транспорта и его передвижение по магистралям столицы Приморья запрещены. Такое объявление появилось сегодня на сайте администрации Владивостока, сообщает ИА PrimaMedia.

"Водителей личного автотранспорта просят по возможности отказаться от поездок, а в случае выезда на дороги города соблюдать меры предосторожности, не мешать работе снегоуборочной техники и не парковать автомобили на обочинах магистралей", – говорится в сообщении.

Кроме того, как сообщили в краевом ГИБДД, въезд большегрузного автотранспорта также зпрещен на территорию Надеждинского района и Артема. Данный транспорт сдерживается сотрудниками ГИБДД от Уссурийска

Напомним, что снегопад начался сегодня ночью в Приморье и, по прогнозам синоптиков, будет идти весь день. Общее количество выпавшего снега может составить от 1 до 3 месячных норм.

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