Мужчина с ножом зарезал девушку и парня в центре Артема

Спустя несколько часов нападавшего задержали в Надеждинском районе

31 декабря, PrimaMedia. Жестокое двойное убийство произошло вечером в городе Артем. Неизвестный мужчина напал на влюбленную пару прямо на улице, ударил их ножом, после чего скрылся. Прохожие попытались помочь девушке и парню, но не смогли. Нападавшего спустя несколько часов задержали в Надеждинском районе, сообщает ИА PrimaMedia.

– По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (Убийство). Ведется следствие. Подозреваемый задержан, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, – рассказала корр. агентства старший помощник руководителя СУ СК РФ по Приморскому краю Аврора Римская.

В процессе задержания мужчина повел себя агрессивно и ранил себя ножом. Мотивы нападавшего до сих пор неизвестны.

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