Знаменитый тигр Владик продолжает путешествовать по Приморью

Тигр. Фото: Александр Лященко, ИА PrimaMedia

Хищник легко преодолевает автодороги и максимально близко проходит от населенных пунктов, но никогда не выходит к людям

31 декабря, PrimaMedia. Сотрудники департамента охотничьего надзора Приморского края, Центра "Амурский тигр" и WWF России с огромным интересом продолжают следить за тигром Владиком, который продолжает путешествовать по Приморью. Хищник легко преодолевает автодороги и максимально близко проходит от населенных пунктов, но никогда отпечатки его лап не отмечаются в их пределах и, ни одно домашнее животное пока не пострадало, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Центра "Амурский тигр".

Сигнал сошейника с GPS-модулем, которым тигр был оснащен при выпуске в дикую природу, работает устойчиво, поэтому специалистам удается отслеживать буквально каждый шаг хищника.

"Владик, после того, как буквально сбежал с юго-запада Приморья и устремился на север, стал успокаиваться в своих устремлениях бесконечно путешествовать. Сначала он стал "кружить" по Черниговскому, Яковлевскому, Михайловскому и Анучинскому районам. Затем стал проявлять поведение тигра, который нашел свой участок и, казалось бы, к Новому году наконец-то обретет свой дом. Но не тут-то было… Владик, снова идёт на север, при этом всё дальше отдаляясь на запад от хребта Сихотэ-Алинь", — комментирует генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

Важно, что тигр по-прежнему сторонится людей и прокладывает свой маршрут, минуя населенные пункты, а также старательно не использует дороги, а только их пересекает.

"Наблюдение показало, что тигр не опасен. Его поведение по отношению к людям, адекватно, он их попросту сторонится. Однако, мы внимательно следим за его передвижениями. В случае приближения тигра к населенному пункту, на место прибудет оперативная группа по разрешению конфликтных ситуаций департамента охотничьего надзора, которая примет меры", — комментирует директор департамента охотничьего надзора Приморского края Дмитрий Панкратов.

Наблюдение за Владиком показало, что тигр периодически, примерно раз в неделю, добывает крупных животных для питания. А потом какое-то время находится в импровизированной столовой. Такое поведение, как отмечают специалисты, присуще здоровому самцу амурского тигра. Проверяются и кластеры тигра Владика. Это дает специалистам информацию о том, на кого охотится "путешественник". И если осенью Владик предпочитал лакомиться медведем, то сейчас на его "столе" преобладает кабан.

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