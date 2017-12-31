Общество. 13:30

СМИ сообщили о поставках российскими кораблями нефти в КНДР

Суда в Северную Корею якобы отправлялись из приморских постов

31 декабря, PrimaMedia. Агентство Reuters сообщило, что российские танкеры, выходя из приморских портов, в октябре и ноябре 2017 года неоднократно перекачивали нефть на суда КНДР. Факт поставок якобы подтверждают сразу несколько источников, но факт причастности к поставкам властей РФ не установлен. В МИД РФ эти обвинения опровергли, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на газету "Известия".

"Россия в полном объеме и неукоснительно соблюдает санкционный режим", – сообщили в пресс-службе ведомства.

При этом в МИДе напомнили, что на поставки топлива есть квоты, но нет полного запрета (резолюция 2397). Контролем за соблюдением санкционного режима осуществляет комитет 1718, уточняется в сообщении.

Власти Северной Кореи уже заявили, что намерены продолжить наращивать свою ядерную мощь в 2018 году.

В декабре глава Пентагона сообщил, что мировое сообщество должно усилить давление на Пхеньян в ответ на поставки нефти в республику Китаем.

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