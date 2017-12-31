Девять ДТП произошло сегодня на территории Владивостока

По данным Госавтоинспекции, массовых аварий с участием трех и более автомашин не зарегистрировано, пострадавших нет

31 декабря, PrimaMedia. Девять сообщений о ДТП поступило сегодня на пульт дежурного Отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по Владивостоку. Как сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе управления, массовых аварий с участием трех и более автомашин зарегистрировано не было, пострадавших нет.

Напомним, что в связи с начавшимся 31 декабря снегопадом, въезд во Владивосток большегрузного транспорта и его передвижение по магистралям столицы Приморья запрещены.

"При неблагоприятных погодных условиях водители должны быть особенно внимательными на дорогах. Для того, чтобы избежать дорожно-транспортных происшествий, по скользкой дороге нужно двигаться с максимально низкой скоростью, увеличить дистанцию до движущегося впереди транспорта, соблюдать боковой интервал. Необходимо заранее снижать скорость, приближаясь к автобусным остановкам и пешеходным переходам. Пешеходам не следует забывать о собственной безопасности, переходить проезжую часть дороги только в установленных местах. Остановочный путь автомобиля на скользкой дороге длиннее, чем на сухом асфальте", – говорится в сообщении ведомства.

Также ГИБДД рекомендует в темное время суток носить предметы со световозвращающими элементами.

Госавтоинспекция напоминает: снежный накат, гололедица увеличивают риск аварий. При возникновении сложных погодных условий водителей просят, по возможности, отказаться от поездок.

В случае возникновения сложной ситуации необходимо обращаться за помощью к инспекторам ДПС. Сотрудники полиции постараются оказать содействие, при необходимости помогут с вызовом технической службы или эвакуатора.

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