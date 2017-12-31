Движение по трассе Седанка – Патрокл во Владивостоке открыли для движения легковых авто

Трасса Седанка-Патрокл. Фото: ИА PrimaMedia

Временно закрыто движение на спуске по улице Капитана Шефнера

31 декабря, PrimaMedia. Дорожные службы Владивостока продолжают работы по очистке от снега и обработке реагентами городских дорог. Обработана и объездная трасса Седанка – Патрокл. Движение по магистрали открыто для легкового транспорта, но сохраняется запрет на движение большегрузов, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.

Временно закрыто движение на спуске по улице Капитана Шефнера. После уборки основных магистралей снегоуборочная техника приступит к очистке одного из самых крутых спусков города.

Как сообщили в муниципальном учреждении "Содержание городских территорий", снегоуборочная техника продолжает сметать снежную кашу к прибордюрной полосе и обрабатывать улицы противогололёдными реагентами.

Напомним, что водителей личного автотранспорта просят по возможности отказаться от поездок, а в случае выезда на дороги города соблюдать меры предосторожности, не мешать работе снегоуборочной техники и не парковать автомобили на обочинах магистралей.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Девять ДТП произошло сегодня на территории Владивостока

Большегрузам запретили въезжать и передвигаться по Владивостоку