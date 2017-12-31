Около 100 единиц спецтехники убирают Владивосток от снега

Снегоуборочная техника. Фото: Жанна Беляева для ИА PrimaMedia

Снег сметают к прибордюрной полосе, а дороги обрабатывают противогололедными реагентами

31 декабря, PrimaMedia. Ликвидация последствий снежного циклона продолжается во Владивостоке. Около 100 единиц спецтехники рассредоточено по городу – снег сметают к прибордюрной полосе, а дороги обрабатывают противогололедными реагентами, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.

Основная задача дорожных служб — очистить основные магистрали и обеспечить проезд общественного транспорта, очистить и обработать противогололёдными материалами спуски-подъемы, подъезды к учреждениям соцкультбыта.

Снегопад, начавшийся ночью во Владивостоке, не нарушил жизнедеятельность города. Тем не менее, все службы жизнеобеспечения работают в режиме повышенной готовности, — сообщили в штабе по ликвидации последствий снегопада.

Водителям личного автотранспорта настоятельно рекомендуют воздержаться от поездок – в целях личной безопасности, а также для более оперативной обработки и очистки дорог.

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