Нож. Фото: Анна Бессонова, ИА PrimaMedia

Полиция раскрыла обстоятельства жестокого двойного убийства в Артеме

При задержании подозреваемый ударил ножом сотрудника полиции и ранил себя

31 декабря, PrimaMedia. Полиция задержала подозреваемого в убийстве двух человек в Артеме. При задержании уроженец Сахалинской области 1984 года рождения попытался оказать сопротивление, причинив ножевое ранение сотруднику уголовного розыска, а после ранил себя. В настоящее время он госпитализирован, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ОМВД России по городу Артему.

Как сообщили в полиции, убийство девушки и молодого человека произошло в районе дома № 20 по улице Кирова. Полицейские установили, что неизвестный нападавший скрылся в неизвестном направлении.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий он был задержан в Надеждинском районе в автомашине таксомоторной компании.

Следственным отделом по Артему СУ СК России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. "а" ч.2 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (Убийство двух или более лиц).

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Мужчина с ножом зарезал девушку и парня в центре Артема

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