Елочка, гори! - в новогоднюю ночь в Южно-Сахалинске сгорела главная городская елка

В Южно-Сахалинске горит главная елка. Фото: скриншот видео

Ведущие праздника призывали горожан на площади не паниковать и продолжать веселиться

1 января, PrimaMedia. Главная елка Южно-Сахалинска на площади Ленина сгорела во время народных гуляний в разгар новогодней ночи. Ведущие призвали горожан не подходить близко к полыхающему дереву и продолжили праздничный концерт, сообщает ИА PrimaMedia.

Видео горящего символа праздника в редакцию агентства прислали очевидцы.

"Главное без паники! Дорогие друзья, ничего страшного, мы встретили Новый год! Давайте все вместе пошумим! — пытались сгладить нестандартную ситуацию ведущие. — Главное не подходим близко к елочке. Это на счастье!".

На сцену вышли очередные артисты. Елка продолжила гореть под песню Юрия Антонова.