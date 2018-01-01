В России запретили алкогольные энергетики. Фото: ИА PrimaMedia

Этими же поправками с 1 января запрещается розничная продажа спиртосодержащей пищевой продукции

1 января, PrimaMedia. В России с 1 января 2018 года запрещаются производство и продажа слабоалкогольных напитков с тонизирующими веществами. Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на РИА Новости.

Как отмечается, поправки в федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" и отдельные законодательные акты России были приняты в конце июля 2017 года.

Изменения касаются алкогольной продукции с содержанием этилового спирта менее 15 процентов объема готовой продукции, содержащей тонизирующие вещества (компоненты). Также предусматривается, что перечень "запретных" тонизирующих веществ устанавливается ведомством, уполномоченным правительством России.

Этими же поправками с 1 января запрещается розничная продажа спиртосодержащей пищевой продукции, в том числе дистанционным способом, а также розничной продажи спиртосодержащей непищевой продукции с использованием торговых автоматов.