Взрыв в Спасске. Фото: пресс-служба администрации Приморского края

На 9 января назначена экспертиза, которая установит причины взрыва (ФОТО)

1 января, PrimaMedia. По поручению врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко его заместитель Павел Серебряков в воскресенье, 31 декабря, побывал в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних в Спасске-Дальнем, где ночью произошёл взрыв водонагревателя, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.

Павел Серебряков осмотрел пострадавшее здание, где взрывной волной в одном из помещений частично разрушены стены, двери и окна. Рядом с комнатой, где рано утром произошёл взрыв водонагревателя, находилась женщина-воспитатель, получившая травмы, несовместимые с жизнью. Ни один ребёнок не пострадал.



Детей реабилитационного центра в Спасске, где случился взрыв, перевезли в Чкаловское. Фото: предоставлено очевидцами

"На 9 января уже назначена экспертиза, по итогам которой станет понятна причина взрыва. По поручению врио Губернатора края Андрея Тарасенко семье погибшей будет выплачена компенсация", – подчеркнул Павел Серебряков.

Сейчас на объекте работают строители, которые занимаются восстановлением разрушенного помещения. Со всеми находившимися в реабилитационном центре 11 детьми на протяжении всего дня работал психолог.

"Сейчас всех детей перевезли в филиал учреждения в Чкаловском сельском поселении, где воспитанников центра ожидает теплая атмосфера и праздничный ужин. Пока здание восстанавливают, ребята побудут здесь", – акцентировал внимание вице-губернатор.

Напомним, по данным МЧС по Приморью, сообщение о взрыве по адресу Молодежная, 4а, поступило в 6:34 утра. На месте происшествия работают специалисты ГО и ЧС администрации Спасского городского округа, сотрудники МЧС России организовано дежурство врачей скорой помощи.



Детей реабилитационного центра в Спасске, где случился взрыв, перевезли в Чкаловское. Фото: предоставлено очевидцами



Детей реабилитационного центра в Спасске, где случился взрыв, перевезли в Чкаловское. Фото: предоставлено очевидцами