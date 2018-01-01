Ждун на хайпе в корзинке Сечина: опубликован ТОП мемов 2017 года

1 января, PrimaMedia. Компания "Медиалогия" подготовила рейтинг мемов в российских СМИ за 2017 год. Он построен по упоминаемости в российских СМИ. Период исследования — январь – декабрь 2017 года, сообщает ИА PrimaMedia.
ТОП-15 мемов:
|
Место в рейтинге
|
Мемы
|
Количество сообщений
|
1
|
Хайп
|
31 349
|
2
|
Ждун
|
9 550
|
3
|
Тает лед
|
5 432
|
4
|
Корзинка Сечина
|
3 906
|
5
|
На донышке
|
3 586
|
6
|
Но это не точно
|
2 423
|
7
|
Это фиаско, братан
|
2 001
|
8
|
Тьфу на тебя
|
1 655
|
9
|
Эщкере
|
1 261
|
10
|
Девушки с пониженной социальной ответственностью
|
1 156
|
11
|
Винишко-тян
|
371
|
12
|
Так, ...
|
297
|
13
|
Изи-изи, рил ток
|
267
|
14
|
Deus Vult!
|
215
|
15
|
Кусь
|
194