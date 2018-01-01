Ждун на хайпе в корзинке Сечина: опубликован ТОП мемов 2017 года

ТОП мемов 2017. Фото: ИА PrimaMedia

Три первых места - хайп, ждун и "тает лёд"

1 января, PrimaMedia. Компания "Медиалогия" подготовила рейтинг мемов в российских СМИ за 2017 год. Он построен по упоминаемости в российских СМИ. Период исследования — январь – декабрь 2017 года, сообщает ИА PrimaMedia.

ТОП-15 мемов: