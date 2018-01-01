Артем и Евангелина - первые новорожденные 2018 года в Приморье

Артем и Евангелина - первые новорожденные 2018 года в Приморья. Фото: ИА PrimaMedia

Всего в крае в новогоднюю ночь родилось 6 малышей

1 января, PrimaMedia. Артем Дьяковой – стал первенцем 2018 года в Приморье. Малыш появился на свет в акушерском отделении Дальнегорской центральной городской больницы в 01:05 минут местного времени. Вес новорожденного 2500, а рост 49 см. Артем, второй ребенок в семье, у мальчика уже есть старший брат, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приморскго края.

Как сообщили врачи, и мама, и малыш чувствуют себя удовлетворительно.

Первую девочку, рожденную в Приморье, приняли в Находке. В 01.15 здесь на свет появилась маленькая Евангелина. Вес малышки 3220, а рост 53 см. Евангелина тоже стала вторым ребенком в семье.

Первым ребенком, рожденным во Владивостоке, стала девочка. Она появилась на свет путем кесарева сечения в 4 утра 35 минут. Ее вес 2570 и рост 52 см. Малышка — первый ребенок в семье молодых родителей.

"С именем пока не определились. Решением будем принимать на семейном совете", — сказала молодая мама Татьяна.

Маленький Данил стал первенцем 2018 года в Уссурийске. Ребенок стал самым крупным малышом, рожденным этой ночью. Его вес 3510 и рост 54 см.

Всего в крае в новогоднюю ночь родилось 6 малышей.