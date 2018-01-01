Куда пойти во Владивостоке в новогодние дни. Фото: ИА PrimaMedia

Викторина, мультпарад и ярмарка ждут горожан

1 января, PrimaMedia. В предстоящие праздничные дни – с во Владивостоке состоится множество интересных и полезных мероприятий.

3 января 2018 года в 11 часов — праздничная программа "Волшебный мир Рождества" в центре детского творчества Советского района (ул. Русская, 60). Вход свободный.

6 января 2018 года в 11 часов – викторина "Богатыри Руси Великой" в библиотеке № 15 (ул. Волкова,11; тел.: 228-82-19). Вход свободный.

6 января 2018 года в 13 часов – мультпарад в библиотеке №17 (ул. Иртышская, 42; тел.: 236-71-00). Вход свободный.

6 января 2018 года в 14 часов – час шахмат в библиотеке №17 (ул. Иртышская, 42; тел.: 236-71-00). Вход свободный.

6 января 2018 года в 16 часов – лекция по программированию в молодежной библиотеке "БУК" (ул. Светланская,55, тел.: 222-35-73). Вход свободный.

7 января 2018 года в 12 часов – жителей и гостей приморской столицы приглашают на празднование Рождества Христова, которое состоится на центральной площади Владивостока. Гостей праздника ждёт концертная программа и поздравление от представителей Владивостокской епархии. На празднике прозвучат рождественские песни, а также новогодние композиции. Вход свободный.

Продовольственная ярмарка:

4 и 5 января 2018 года в 10 часов – во Владивостоке развернётся продовольственная ярмарка. Здесь можно будет приобрести мясную, рыбную, хлебобулочную продукцию, мёд, соления, кондитерские изделия и другие продукты к праздничному столу. Рождественская ярмарка будет работать по адресу: ул. Светланская, 22 (парковка краевой администрации). Вход свободный.

Спортивные события:

30 декабря 2017 года в 11:30 – во Владивостоке в КСК "Фетисов Арена" (ул. Маковского, 284) состоится Кубок города по шорт-треку среди детей всех возрастов. Вход свободный.

5 января 2018 года в 12 часов — на стадионе "Строитель" (пр-т 100-лет Владивостоку, 30Д) состоится массовое физкультурно-спортивное мероприятие "Зима спортивная". Этот зимний праздник для всей семьи на свежем воздухе организует администрация Владивостока. Вход свободный.

6 января 2018 года в 10 часов — Во Владивостоке в турнире по дворовому хоккею с шайбой за кубок главы Владивостока готовы побороться 16 команд. Это будет уже восьмой общегородской турнир. На хоккейной коробке по адресу ул. Невельского, 31 встретятся команды "Морпех" и "Акулы". Вход свободный.

6 января 2018 года в 10 часов — Во Владивостоке в турнире по дворовому хоккею с шайбой за кубок главы Владивостока готовы побороться 16 команд. Это будет уже восьмой общегородской турнир. На хоккейной коробке по адресу ул. Фанзавод, 18 встретятся команды "Рубин" и "Молот". Вход свободный.

6 января 2018 года в 13 часов — Во Владивостоке в турнире по дворовому хоккею с шайбой за кубок главы Владивостока готовы побороться 16 команд. Это будет уже восьмой общегородской турнир. На хоккейной коробке по адресу проспект 100-летия Владивостока, 29а встретятся команды "Акулы" и "Рубин". Вход свободный.

6 января 2018 года в 13 часов — Во Владивостоке в турнире по дворовому хоккею с шайбой за кубок главы Владивостока готовы побороться 16 команд. Это будет уже восьмой общегородской турнир. На хоккейной коробке по адресу ул. Фанзавод, 18 встретятся команды "Морпех" и "Молот". Вход свободный.

7 января 2018 года в 10 часов — Во Владивостоке в турнире по дворовому хоккею с шайбой за кубок главы Владивостока готовы побороться 16 команд. Это будет уже восьмой общегородской турнир. На хоккейной коробке по адресу ул. Русская, 86 встретятся команды "Морпех" и "Рубин". Вход свободный.

7 января 2018 года в 11:30 часов — Во Владивостоке в турнире по дворовому хоккею с шайбой за кубок главы Владивостока готовы побороться 16 команд. Это будет уже восьмой общегородской турнир. На хоккейной коробке по адресу ул. Фанзавод, 18 встретятся команды "Акулы" и "Молот". Вход свободный.