Любители фейерверков оставили без света целый район во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia

Любители фейерверков оставили в новгоднюю ночь без света целый район Владивостока

В период новогодних каникул в филиале «Приморские электрические сети» установлен режим повышенной готовности

1 января, PrimaMedia. В период новогодних каникул "Приморские электрические сети" убедительно просят граждан соблюдать правила безопасности в охранной зоне энергообъектов и внимательно подходить к выбору места для запуска пиротехники. В новогоднюю ночь из-за пневмохлопушки, которую группа молодых людей запустила под линией 35 кВ, часть потребителей Владивостока остались без электроснабжения, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на прес-службу энергокомпании.

Короткое замыкание стало причиной отключения сразу трех подстанций, обеспечивающих электричеством потребителей в районе Авангарда и Луговой. Отключенная мощность составила 7 МВт. Фейерверк нарушил работу системы электроснабжения города почти сразу после боя курантов. Бригада энергетиков была оперативно отправлена на осмотр отключившейся линии. На опоре №18 линии 35 кВ "А-З" были обнаружены следы короткого замыкания, повреждены четыре изолятора, опора и провод не получили повреждений. После осмотра оборудования энергетики возобновили подачу электроэнергии потребителям.

К счастью участники неудачного запуска пневмохлопушки не пострадали, а надежность оборудования энергосистемы Владивостока позволила выдержать аварийный режим на линии и авария не получила дальнейшего развития. Однако не всегда такие происшествия заканчиваются хорошо. Ежегодно фиксируются случаи электротравматизма, в том числе смертельные, при несоблюдении правил поведения в охранной зоне ЛЭП.

В период новогодних каникул в филиале "Приморские электрические сети" установлен режим повышенной готовности (РПГ). В подразделениях филиала организовано
круглосуточное дежурство ответственных руководителей и оперативных бригад.

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я читаю вас

Приморский филиал ДРСК переходит на усиленный режим работы в новогодние праздники

28 декабря 2017, 15:40

Около 5 тысяч жителей Приморья останутся без электричества в канун новогодних праздников

19 декабря 2017, 10:20

Потребление электрической энергии в Приморье превысило исторический максимум

15 декабря 2017, 15:00

Строительный мусор угрожает надежному электроснабжению потребителей Владивостока

15 декабря 2017, 10:25

ДРСК подключит к энергоснабжению участки для многодетных семей во Владивостоке

13 декабря 2017, 11:50
Куда пойти во Владивостоке в новогодние дни

13:40

Безлюдный Владивосток неспешно вползает в новый 2018 год

13:30

Артем и Евангелина - первые новорожденные 2018 года в Приморье
Рекомендуем
Владимир Николаев рассказал о самом важном в новом интервью

Общество
Любители фейерверков оставили в новгоднюю ночь без света целый район Владивостока
Куда пойти во Владивостоке в новогодние дни
Безлюдный Владивосток неспешно вползает в новый 2018 год
Артем и Евангелина - первые новорожденные 2018 года в Приморье

Происшествия
Полиция раскрыла обстоятельства жестокого двойного убийства в Артеме
Девять ДТП произошло сегодня на территории Владивостока
Один человек пострадал при взрыве водонагревателя в детском приюте в Приморье
"Новогодние олени" Уссурийска не смогли украсть платежный терминал из-за слабости

Спорт
"Жаль, что первый блин вышел комом" - тренер Андрей Разин о пятом поражении "Адмирала"
Обновленный "Адмирал" проиграл "Куньлуню" в последнем матче 2017 года
В 55 жизнь только начинается: история спидвея во Владивостоке на плечах энтузиастов
Новый тренер "Адмирала": Условия и статус, предложенные для работы, меня устраивают

Политика
Топ политических событий в Приморье в 2017 году
Итоги 2017 года с депутатом Госдумы Сергеем Сопчуком: о политике, работе и сокровенном
Владимира Путина на выборы выдвинули представители всего общества - Александр Ролик
Владимир Николаев рассказал о самом важном в новом интервью

Бизнес
Сбербанк меняет режим работы в новогодние праздники
Банк "Приморье" Ларисы Белобровой признал высоким уровень своего кредитного риска
«Приморскуголь» стал лидером производственного соревнования «СУЭК» по итогам 2017 года
Контрольно-надзорные органы должны нести ответственность за инвестклимат Дальнего Востока

Популярное

Мужчина с ножом зарезал девушку и парня в центре Артема
Полиция раскрыла обстоятельства жестокого двойного убийства в Артеме
Подари дом на новый год: праздничная фотосессия бездомных собак из Владивостока
"Новогодние олени" Уссурийска не смогли украсть платежный терминал из-за слабости
Новости регионов
На ночь глядя: умопомрачительный фейерверк, смерть артиста и новая волна минирований

18:00

На ночь глядя: Ниагарский водопад обледенел, закон о телемедицине, лучшие песни 2017-го

17:55

Подросток сбежал из социально-реабилитационного центра в Иркутской области

17:05

Факел 2018: главная елка Южно-Сахалинска зажгла ленту Instagram

16:00

Хороводом вокруг елки взбодрили себя на новогоднем пикете обманутые дольщики в Краснодаре

15:00

Фотохроника-2017: Жизнь региона в снимках MagadanMedia

15:00

Конкурс профмастерства Arctic Skills пройдет в Якутии 2018 году

13:40

Спасатели предупреждают жителей Красноярского края о сильных морозах

13:00

Хоровод, викторины, стриптиз: на что готов Дед мороз со Снегурочкой в Севастополе
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia