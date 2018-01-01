Любители фейерверков оставили в новгоднюю ночь без света целый район Владивостока

Любители фейерверков оставили без света целый район во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia

В период новогодних каникул в филиале «Приморские электрические сети» установлен режим повышенной готовности

1 января, PrimaMedia. В период новогодних каникул "Приморские электрические сети" убедительно просят граждан соблюдать правила безопасности в охранной зоне энергообъектов и внимательно подходить к выбору места для запуска пиротехники. В новогоднюю ночь из-за пневмохлопушки, которую группа молодых людей запустила под линией 35 кВ, часть потребителей Владивостока остались без электроснабжения, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на прес-службу энергокомпании.

Короткое замыкание стало причиной отключения сразу трех подстанций, обеспечивающих электричеством потребителей в районе Авангарда и Луговой. Отключенная мощность составила 7 МВт. Фейерверк нарушил работу системы электроснабжения города почти сразу после боя курантов. Бригада энергетиков была оперативно отправлена на осмотр отключившейся линии. На опоре №18 линии 35 кВ "А-З" были обнаружены следы короткого замыкания, повреждены четыре изолятора, опора и провод не получили повреждений. После осмотра оборудования энергетики возобновили подачу электроэнергии потребителям.

К счастью участники неудачного запуска пневмохлопушки не пострадали, а надежность оборудования энергосистемы Владивостока позволила выдержать аварийный режим на линии и авария не получила дальнейшего развития. Однако не всегда такие происшествия заканчиваются хорошо. Ежегодно фиксируются случаи электротравматизма, в том числе смертельные, при несоблюдении правил поведения в охранной зоне ЛЭП.

В период новогодних каникул в филиале "Приморские электрические сети" установлен режим повышенной готовности (РПГ). В подразделениях филиала организовано

круглосуточное дежурство ответственных руководителей и оперативных бригад.