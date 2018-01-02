Владивостокцев приглашают на празднование Рождества 7 января

7 января на центральной площади Владивостока состоится празднование Рождества. Фото: pixabay.com

На сцену выйдут вокальные и хореографические коллективы

2 января, PrimaMedia. Администрация Владивостока приглашает жителей и гостей приморской столицы на празднование Рождества Христова, которое состоится 7 января в 12 часов на центральной площади Владивостока. Гостей мероприятия ждёт концертная программа и поздравление от представителей Владивостокской епархии, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии.

На сцену выйдут вокальные и хореографические коллективы. Среди них – "Арт-студия "Авансцена", "Метелица", "Пульс". На празднике прозвучат рождественские песни, а также новогодние композиции.