Два бывших хоккеиста "Адмирала" включены в состав сборной США на Олимпиаде в Корее. Фото: пресс-служба ХК "Адмирал"

Они оказались среди 25 избранных счастливчиков

2 января, PrimaMedia. Хоккеисты Джонатан Блум и Джеймс Висневски, выступавшие за владивостокский "Адмирал", поборются за медали на предстоящем турнире в Республике Корея, где скоро пройдут Зимние Олимпийские игры. Они включены в состав национальной сборной США в числе 25 счастливчиков, сообщает ИА PrimaMedia.

Джонатан Блум покинул дальневосточников буквально недавно, он был лидером "адмиральской" обороны прошлого сезона. Текущий розыгрыш регулярного чемпионата выдался у северо-американского хоккеиста не очень удачным из-за мнжества травм. Джеймс Висневски и вовсе не смог должным образом проявить себя в стане владивостокцев. Уже в начале 2017 года он заключил контракт с "Чикаго Вулвс". 32-летний игрок в прошлом сезоне провел в "Адмирале" 16 матчей, набрав 4 (1+3) очка при показателе полезности "-5".