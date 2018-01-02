Практику заваливания Владивостока мертвыми елками надо переосмыслить - Виталий Веркеенко

Глава города "подкинул" предпринимателям новогоднюю бизнес-идею

2 января, PrimaMedia. Мэр Владивостока Виталий Веркеенко предложил организовтаь в городе аренду живых елок с возможностью их доставки и вывоза. Об этом он написал в сообществе "Владивосток" социальной сети Facebook, сообщает ИА PrimaMedia.

Темой для обсуждения послужил пост о большом количестве оставшихся на елочных базарах нереализованных деревьев. Участники дискуссии пригласили главу города прокомментировать в интернете ситуацию с чрезмерной рубкой хвойных накануне праздника, их неорганизованной продажей по неконтролируемым ценам и дальнейшей утилизацией.

Виталий Веркеенко включился в беседу и пообещал упорядочить сложившуюся систему продажи новогодних деревьев. Также он высказался в пользу общего переосмысления "елочной" традиции.

"Рубить елки, на неделю тащить по квартирам и затем заваливать город мертвыми деревьями — нужно переосмыслить... Идея для предпринимателей — организация аренды живой маленькой ёлки с доставкой/вывозом на место, если уж очень живое дерево в дом хочется", — высказался глава приморской столицы.

Отметим, что каждый год продавцы праздничных деревьев в погоне за сверхприбылью свозят к местам торговли сотни елок и не могут вовремя их реализовать. Тогда им приходится бросать непроданную продукцию прямо на базарах, а после того, как горожане разберут по домам часть брошенных деревьев, увозить остатки в неизвестном направлении.