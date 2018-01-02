ГИБДД Приморья публикует график регистрации авто на каникулах

2 января, PrimaMedia. В период новогодних праздников в подразделениях МЭО, МОРАС ГИБДД УМВД России по Приморскому краю прием граждан по вопросам регистрации транспортных средств, приема квалификационных экзаменов и выдачи водительских удостоверений будет осуществляться в соответствии с графиком приведенным ниже:
Рабочие дни:
3 января (среда) – приём граждан в порядке живой очереди с 08.00 до 17.00, перерыв
на обед с 12.00 до 13.00;
4 января (четверг) – приём граждан только записавшихся через "Единый портал
государственных и муниципальных услуг" с 08.00 до 17.00, перерыв на
обед с 12.00 до 13.00
Выходные дни:
2 января (вторник);
5 января (пятница);
6 января (суббота);
7 января (воскресенье);
8 января (понедельник).
Также сотрудники ГИБДД напоминают о том, что с помощью Портала "Госуслуги" можно без очередей записаться на удобное время в любое регистрационно-экзаменационное подразделение ГИБДД. Пользователи Единого портала государственных и муниципальных услуг могут оплачивать государственную пошлину со скидкой в 30% от суммы госпошлины.