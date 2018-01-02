ГИБДД Приморья публикует график регистрации авто на каникулах

График работы МОРАС и МРЭО ГИБДД Приморья. Фото: ИА PrimaMedia

Сотрудники ГИБДД напоминают, что на портале "Госуслуги" можно без очереди записаться в регистрацинное подразделение

2 января, PrimaMedia. В период новогодних праздников в подразделениях МЭО, МОРАС ГИБДД УМВД России по Приморскому краю прием граждан по вопросам регистрации транспортных средств, приема квалификационных экзаменов и выдачи водительских удостоверений будет осуществляться в соответствии с графиком приведенным ниже:

Рабочие дни:

3 января (среда) – приём граждан в порядке живой очереди с 08.00 до 17.00, перерыв

на обед с 12.00 до 13.00;

4 января (четверг) – приём граждан только записавшихся через "Единый портал

государственных и муниципальных услуг" с 08.00 до 17.00, перерыв на

обед с 12.00 до 13.00



Выходные дни:

2 января (вторник);

5 января (пятница);

6 января (суббота);

7 января (воскресенье);

8 января (понедельник).

Также сотрудники ГИБДД напоминают о том, что с помощью Портала "Госуслуги" можно без очередей записаться на удобное время в любое регистрационно-экзаменационное подразделение ГИБДД. Пользователи Единого портала государственных и муниципальных услуг могут оплачивать государственную пошлину со скидкой в 30% от суммы госпошлины.