"Пограничный" и "Полтавка" возобновили работу. Фото: пресс-служба администрации Приморья

Пункты пропуска "Пограничный" и "Полтавка" в Приморье приступили к работе

ДАПП «Марково» закрыто на все праздники до 8 января включительно

2 января, PrimaMedia. В Приморье установлен особый график работы пунктов автомобильного пропуска на период новогодних каникул. Первые праздничные дни стали выходными для большинства пропускных пунктов, однако два из них – "Пограничный" и "Полтавка" – уже приступили к работе.

Как сообщили в департаменте туризма Приморья, МАПП "Пограничный" открылся во вторник, 2 января, и до конца новогодних каникул будет работать в штатном режиме.

Также 2 января открылся пункт пропуска "Полтавка". Здесь туристы смогут пройти границу в любой праздничный день, за исключением 7 января.

МАПП "Краскино" начнет пропускать пассажиров в среду, 3 января. Следующим выходным днем для данного пункта пропуска станет 7 января.

Пункт пропуска "Турий Рог" также откроет свои двери 3 января. Пассажирское направление здесь будет работать 6 и 8 января, остальные дни станут нерабочими.

ДАПП "Марково" закрыто на все праздники до 8 января включительно.

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я читаю вас

Георгий Карлов: В современных условиях обороноспособность Дальнего Востока должна расти

26 декабря 2017, 21:30

Первый в РФ частно-государственный погранпереход построят в Приморье

7 декабря 2017, 16:55
ГИБДД Приморья публикует график регистрации авто на каникулах

14:10

Практику заваливания Владивостока мертвыми елками надо переосмыслить - Виталий Веркеенко

12:50

Что принесет год Желтой Собаки жителям Приморья - гороскоп 2018
Рекомендуем
Владимир Николаев рассказал о самом важном в новом интервью

Политика
Топ политических событий в Приморье в 2017 году
Итоги 2017 года с депутатом Госдумы Сергеем Сопчуком: о политике, работе и сокровенном
Владимира Путина на выборы выдвинули представители всего общества - Александр Ролик
Владимир Николаев рассказал о самом важном в новом интервью

Общество
Пункты пропуска "Пограничный" и "Полтавка" в Приморье приступили к работе
ГИБДД Приморья публикует график регистрации авто на каникулах
Практику заваливания Владивостока мертвыми елками надо переосмыслить - Виталий Веркеенко
Что принесет год Желтой Собаки жителям Приморья - гороскоп 2018

Спорт
Два бывших хоккеиста "Адмирала" включены в состав сборной США на Олимпиаде в Корее
"Жаль, что первый блин вышел комом" - тренер Андрей Разин о пятом поражении "Адмирала"
Обновленный "Адмирал" проиграл "Куньлуню" в последнем матче 2017 года
В 55 жизнь только начинается: история спидвея во Владивостоке на плечах энтузиастов

Происшествия
Любители фейерверков оставили в новогоднюю ночь без света целый район Владивостока
Елочка, гори! - в новогоднюю ночь в Южно-Сахалинске сгорела главная городская елка
Полиция раскрыла обстоятельства жестокого двойного убийства в Артеме
Девять ДТП произошло сегодня на территории Владивостока

Бизнес
Сбербанк меняет режим работы в новогодние праздники
Банк "Приморье" Ларисы Белобровой признал высоким уровень своего кредитного риска
«Приморскуголь» стал лидером производственного соревнования «СУЭК» по итогам 2017 года
Контрольно-надзорные органы должны нести ответственность за инвестклимат Дальнего Востока

Популярное

Полиция раскрыла обстоятельства жестокого двойного убийства в Артеме
Мужчина с ножом зарезал девушку и парня в центре Артема
Что принесет год Желтой Собаки жителям Приморья - гороскоп 2018
Елочка, гори! - в новогоднюю ночь в Южно-Сахалинске сгорела главная городская елка
Новости регионов
Автодорогу Иркутск – Большое Голоустное реконструируют в 2018 году – ЗС

18:00

Сахалинский пожарный надзор продолжает выявлять стихийные места продажи пиротехники

18:00

На ночь глядя: взрыв газа в больнице, фура протаранила пешеходов, протесты в Иране

17:00

Что год грядущий нам готовит - гороскоп на 2018 год

17:00

Природный парк для защиты популяции стерхов создадут в Якутии

16:30

Хозяйственную постройку на улице Подгорной в Магадане спасли от огня

16:00

Гигантскую опухоль на голове удалили «запущенному» пациенту в Краснодаре

14:30

ТОП-10 самых заметных отставок и назначений в Хабаровском крае в 2017 году

14:10

В пожаре в Лесосибирске погибла семья из трех человек, в том числе ребенок (ВИДЕО)
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia