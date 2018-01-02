Пункты пропуска "Пограничный" и "Полтавка" в Приморье приступили к работе

"Пограничный" и "Полтавка" возобновили работу. Фото: пресс-служба администрации Приморья

ДАПП «Марково» закрыто на все праздники до 8 января включительно

2 января, PrimaMedia. В Приморье установлен особый график работы пунктов автомобильного пропуска на период новогодних каникул. Первые праздничные дни стали выходными для большинства пропускных пунктов, однако два из них – "Пограничный" и "Полтавка" – уже приступили к работе.

Как сообщили в департаменте туризма Приморья, МАПП "Пограничный" открылся во вторник, 2 января, и до конца новогодних каникул будет работать в штатном режиме.

Также 2 января открылся пункт пропуска "Полтавка". Здесь туристы смогут пройти границу в любой праздничный день, за исключением 7 января.

МАПП "Краскино" начнет пропускать пассажиров в среду, 3 января. Следующим выходным днем для данного пункта пропуска станет 7 января.

Пункт пропуска "Турий Рог" также откроет свои двери 3 января. Пассажирское направление здесь будет работать 6 и 8 января, остальные дни станут нерабочими.

ДАПП "Марково" закрыто на все праздники до 8 января включительно.