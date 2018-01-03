Буйный пассажир устроил дебош на борту самолета "Владивосток-Москва"

Дебошир повздорил с двумя пассажирами и требовал посадить самолет в Новосибирске

3 января, PrimaMedia. Пьяный пассажир устроил дебош на борту самолета, выполнявшего рейс из Владивостока в Москву. Дебошир вел себя вызывающе, устроил потасовку с двумя пассажирами, а также требовал посадить самолет в Новосибирске, чтобы продолжить разборки. Зачинщика конфликта скрутили, и уже в столице передали в руки сотрудников полиции, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на life.ru

Происшествие случилось в конце декабря на борту авиалайнера, выполнявшего рейс "Владивосток-Москва". Нетрезвый мужчина громко ругался матом, обзывал других пассажиров и даже устроил потасовку. Он вел себя вызывающе, в результате чего у него возник конфликт с двумя пассажирами. Дебошир потребовал немедленной посадки в Новосибирске, чтобы там разобраться с обидчиками. Однако обидчики скрутили его и запихнули в кресло. Слегка очухавшийся дебошир в итоге чуть ли не сам попросил, чтобы его связали.

В Москве буйного пассажира сразу же передали в руки сотрудников правоохранительных органов.

От ИА PrimaMedia напомним, что в 2017 году ввели уголовную ответственность за дебоши в поездах и самолетах. Согласно новому закону в зависимости от степени причиненного вреда дебошир может как сесть в тюрьму, так и получить по решению суда штраф или обязательные работы на срок 480 часов.

Кроме того, планируется составление черных списков авиапассажиров, замеченных в дебошах на борту. Такие люди больше не смогут купить билет на самолет. Списки будут формироваться на основании решений судов.



