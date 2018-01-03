Рождественские продовольственные ярмарки пройдут в Приморье

Ярмарка. Фото: ИА PrimaMedia

Торговля будет вестись 4, 5 и 7 января в центре Владивостока, Партизанска и Спасска-Дальнего

3 января, PrimaMedia. В преддверии Рождественских праздников в трех городах Приморья будут организованы продовольственные ярмарки. На них можно будет купить продукты к праздничному столу от местных производителей. 4 и 5 января торговля будет вестись на главных площадях Владивостока, Партизанска и Спасска-Дальнего, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе краевой администрации.

4 и 5 января торговля будет вестись во Владивостоке на территории парковки администрации Приморского края.

7 января рождественские ярмарки пройдут на центральных площадях Партизанска и Спасска-Дальнего.

В Дальнереченске с 20 декабря по 1 марта выездная торговля организована на городской площади. Здесь продают кофе, чай, плов, шашлык и свежую выпечку.

Отметим, поручение провести ярмарки с продукцией местных производителей в преддверие праздников в Приморье поручил врио губернатора Андрей Тарасенко.

Ранее глава региона подчеркнул, что жителей края необходимо обеспечить качественной продукцией местного производства по доступным ценам.

"Необходимо развить производство в Приморье, снизить себестоимость местной продукции. Но производитель должен быть конкурентоспособным на местном рынке. Я хочу, чтобы все придомовые магазины, крупные сети видели свою работу с фермерами", – подчеркнул глава края.