Рождественские продовольственные ярмарки пройдут в Приморье

3 января, PrimaMedia. В преддверии Рождественских праздников в трех городах Приморья будут организованы продовольственные ярмарки. На них можно будет купить продукты к праздничному столу от местных производителей. 4 и 5 января торговля будет вестись на главных площадях Владивостока, Партизанска и Спасска-Дальнего, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе краевой администрации.
4 и 5 января торговля будет вестись во Владивостоке на территории парковки администрации Приморского края.
7 января рождественские ярмарки пройдут на центральных площадях Партизанска и Спасска-Дальнего.
В Дальнереченске с 20 декабря по 1 марта выездная торговля организована на городской площади. Здесь продают кофе, чай, плов, шашлык и свежую выпечку.
Отметим, поручение провести ярмарки с продукцией местных производителей в преддверие праздников в Приморье поручил врио губернатора Андрей Тарасенко.
Ранее глава региона подчеркнул, что жителей края необходимо обеспечить качественной продукцией местного производства по доступным ценам.
"Необходимо развить производство в Приморье, снизить себестоимость местной продукции. Но производитель должен быть конкурентоспособным на местном рынке. Я хочу, чтобы все придомовые магазины, крупные сети видели свою работу с фермерами", – подчеркнул глава края.