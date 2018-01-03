Трамп заявил, что его ядерная кнопка больше, чем у Ким Чен Ына

Об этом президент США написал на своей странице в Twitter

3 января, PrimaMedia. Президент США Дональд Трамп считает, что его ядерная кнопка больше, чем у северокорейского лидера Ким Чен Ына. Об этом он написал на своей странице в Twitter, сообщает телеканал "360".

North Korean Leader Kim Jong Un just stated that the “Nuclear Button is on his desk at all times.” Will someone from his depleted and food starved regime please inform him that I too have a Nuclear Button, but it is a much bigger & more powerful one than his, and my Button works! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 января 2018 г.

Он также попросил донести эти сведения до лидера КНДР, подчеркнув, что его ядерная кнопка действительно "работает". Кроме того, Трамп назвал Ким Чен Ына по имени в этот раз.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын недавно заявил, что "ядерная кнопка находится на его столе все время". Кто-нибудь из его истощенного и голодного режима, пожалуйста, проинформируйте его, что у меня тоже есть ядерная кнопка, но она намного больше и мощнее, чем его, и моя кнопка работает!

Ранее в своем новогоднем обращении к народу лидер КНДР припугнул США "ядерной кнопкой" на своем столе, передает "Газета.ru". Его обращение транслировало государственное телевидение. Он сделал акцент на том, что "вся территория США окажется в зоне поражения", если Пхеньян решит нанести ядерный удар. Кроме того, он рассказал, что КНДР уже завершила создание национальных ядерных сил.

По данным агентства Ura.ru, в США официально предупредили, что Пхеньян сможет сесть за стол переговоров после полного отказа от дальнейших ядерных испытаний.

Накануне постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон никогда не признает Северную Корею в качестве ядерной державы. Она также обратила внимание на то, что Пхеньян готовится к новому ракетному испытанию.