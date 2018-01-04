Выиграй полный бак и побориcь за iPhone X: новогодний фотоконкурс от «Роснефть»

#роснефтьдаритподарки. Фото: ИА PrimaMedia

Публикуй фотографии с хештегами и получай призы

4 января, PrimaMedia. Компания "Роснефть" приглашает приморцев принять участие в новогоднем фотоконкурсе. Для участия в нем необходимо опубликовать фотографию с хештегами (необходимо наличие обоих хештегов) #роснефтьвладивосток, #роснефтьдаритподарки в Instagram или VK. Фотографию можно сделать в специальной фотозоне или на автозаправочной станции "Роснефть". Профиль в социальной сети у участника должен быть открытым. Победителей ждут приятные подарки.

Конкурс проводится в период с 30 декабря 2017 года по 31 января 2018 года включительно. Фотографии, сделанные на автозаправках "Роснефть" или в специализированных фотозонах (ТРК "Седанка Сити" и кинотеатр "Океан") с хештегами #роснефтьвладивосток, #роснефтьдаритподарки приморцы могут размещать с 30 декабря 2017 года по 28 января 2018 года включительно в Instagram или VK.

Каждую неделю с 7 по 31 января 2018 года победители фотоконкурса будут награждаться призами в виде сертификатов на единоразовую заправку легкового автомобиля категории "В" до полного топливного бака. Их можно будет использовать до 28 февраля 2018 года.

По итогам месяца будет разыгран главный приз — смартфон iPhone X, который достанется автору лучшего, по мнению компетентного жюри, снимка. Победитель может быть выбран из всех участников конкурса (включая тех, которые были избраны еженедельными победителями).

Информацию о конкурсе можно посмотреть здесь.