Общество. 03 января, 17:05
Соревнования по акватлону-2017. Фото: предоставлено организаторами

Сильнейшего борца в ластах определят 4 января во Владивостоке

Открытый Кубок ТОФ по акватлону пройдет в плавательном бассейне ТОВВМУ

3 января, PrimaMedia. На новогодних каникулах, 4 января 2018 года во Владивостоке состоится Открытый Кубок Тихоокеанского флота по акватлону (подводная борьба в ластах). Соревнования пройдут в плавательном бассейне Тихоокеанского высшего военно-морского училища им. адм. С.О. Макарова. К участию приглашаются федерации единоборств, плавания и представители силовых структур, сообщили ИА PrimaMedia организаторы соревнований.

Соревнования организуют спортивный комитет Тихоокеанского флота и Федерация подводного спорта Приморского края.

К участию приглашаются федерации единоборств, плавания и представители силовых структур. Правила простые: завладеть лентой соперника и первым показать ее над водой. Ленты быстросъемные, расположены на щиколотках спортсменов. Длительность боя 30 секунд, можно всплывать раньше, дышать, и продолжать поединок на поверхности. Необходимо иметь свою маску и ласты. Подробные правила описаны в Положении. Стартовый взнос — 500 рублей, от взноса освобождены военнослужащие ТОФ, курсанты ТОВВМУ и члены ФПСПК.

Акватлон — вид спорта, который может быть интересен спортсменам из разных видов спорта, в том числе: единоборства, плавание.

ПРОГРАММА:

10:00–11:30 – Прибытие, регистрация, разминка спортсменов, жеребьевка.

11:30–11:40 – Построение, открытие соревнований.

11:40–14:00 – Соревнования.

14:00–14:30 — Подсчёт результатов.

14:30–15:00 — Награждение, торжественное закрытие соревнований.

Место проведения соревнований: плавательный бассейн ТОВВМУ по адресу г. Владивосток, Камский пер., 6.

Контакты: Анашкин Дмитрий Валентинович (главный судья) +7-902-556-77-76, fpspk@mail.ru

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я читаю вас

Соревнования по подводной борьбе пройдут во Владивостоке на новогодних каникулах

21 декабря 2017, 10:05

Фестиваль пельменей прошел в Южно-Сахалинске

17 декабря 2017, 14:35

Штанги, гантели, турники: во Владивостоке выявили лучших атлетов

17 декабря 2017, 12:10

Директор РКЦ World Skills Russia на Сахалине: Наша область покорит сердца участников

7 декабря 2017, 14:35
Выходные в городе: куда сходить во Владивостоке на зимних праздниках

03 января, 13:00

"Мимими"-2018: главный символ наступившего года в новогоднем антураже

03 января, 11:20

Рождественские продовольственные ярмарки пройдут в Приморье
Рекомендуем
Владимир Николаев рассказал о самом важном в новом интервью

Происшествия
Четыре человека погибли в страшном ДТП на трассе Находка - Лазо в Приморье
Уголовные деловые: дюжина самых громких судебных процессов Приморья-2017
Любители фейерверков оставили в новогоднюю ночь без света целый район Владивостока
Елочка, гори! - в новогоднюю ночь в Южно-Сахалинске сгорела главная городская елка

Общество
Сильнейшего борца в ластах определят 4 января во Владивостоке
Трамп заявил, что его ядерная кнопка больше, чем у Ким Чен Ына
Выходные в городе: куда сходить во Владивостоке на зимних праздниках
"Мимими"-2018: главный символ наступившего года в новогоднем антураже

Политика
Сказано-2017: цитаты года в Приморье и их авторы
Топ политических событий в Приморье в 2017 году
Итоги 2017 года с депутатом Госдумы Сергеем Сопчуком: о политике, работе и сокровенном
Владимира Путина на выборы выдвинули представители всего общества - Александр Ролик

Спорт
Два бывших хоккеиста "Адмирала" включены в состав сборной США на Олимпиаде в Корее
"Жаль, что первый блин вышел комом" - тренер Андрей Разин о пятом поражении "Адмирала"
Обновленный "Адмирал" проиграл "Куньлуню" в последнем матче 2017 года
В 55 жизнь только начинается: история спидвея во Владивостоке на плечах энтузиастов

Бизнес
Сбербанк меняет режим работы в новогодние праздники
Банк "Приморье" Ларисы Белобровой признал высоким уровень своего кредитного риска
«Приморскуголь» стал лидером производственного соревнования «СУЭК» по итогам 2017 года
Контрольно-надзорные органы должны нести ответственность за инвестклимат Дальнего Востока

Популярное

Что принесет год Желтой Собаки жителям Приморья - гороскоп 2018
Практику заваливания Владивостока мертвыми елками надо переосмыслить - Виталий Веркеенко
Елочка, гори! - в новогоднюю ночь в Южно-Сахалинске сгорела главная городская елка
Безлюдный Владивосток неспешно вползает в новый 2018 год
Новости регионов
ДТП с четырьмя пострадавшими: иномарка перевернулась на федеральной трассе «Амур» в ЕАО

03 января, 20:30

Автозаправки Южно-Сахалинска работают в штатном режиме

03 января, 19:40

Легковой автомобиль обстреляли из пневматического оружия в Иркутске

03 января, 19:00

На ночь глядя: пантера-людоед, ревнивый крокодил, ДТП из 35 машин и 284 млрд $ за гирлянду

03 января, 16:00

Под Рождество изменятся маршруты нескольких автобусов в Краснодаре

03 января, 15:15

Энергетики ЦЭС восстановили электроснабжение 1500 жителей села Ытык-Кюель в Якутии

03 января, 15:00

Новогодний Магадан: 10 зимних развлечений

03 января, 13:10

Красноярск отметит Рождество фейерверком
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia