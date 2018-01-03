Сильнейшего борца в ластах определят 4 января во Владивостоке

Соревнования по акватлону-2017. Фото: предоставлено организаторами

Открытый Кубок ТОФ по акватлону пройдет в плавательном бассейне ТОВВМУ

3 января, PrimaMedia. На новогодних каникулах, 4 января 2018 года во Владивостоке состоится Открытый Кубок Тихоокеанского флота по акватлону (подводная борьба в ластах). Соревнования пройдут в плавательном бассейне Тихоокеанского высшего военно-морского училища им. адм. С.О. Макарова. К участию приглашаются федерации единоборств, плавания и представители силовых структур, сообщили ИА PrimaMedia организаторы соревнований.

Соревнования организуют спортивный комитет Тихоокеанского флота и Федерация подводного спорта Приморского края.

К участию приглашаются федерации единоборств, плавания и представители силовых структур. Правила простые: завладеть лентой соперника и первым показать ее над водой. Ленты быстросъемные, расположены на щиколотках спортсменов. Длительность боя 30 секунд, можно всплывать раньше, дышать, и продолжать поединок на поверхности. Необходимо иметь свою маску и ласты. Подробные правила описаны в Положении. Стартовый взнос — 500 рублей, от взноса освобождены военнослужащие ТОФ, курсанты ТОВВМУ и члены ФПСПК.

Акватлон — вид спорта, который может быть интересен спортсменам из разных видов спорта, в том числе: единоборства, плавание.

ПРОГРАММА:

10:00–11:30 – Прибытие, регистрация, разминка спортсменов, жеребьевка.

11:30–11:40 – Построение, открытие соревнований.

11:40–14:00 – Соревнования.

14:00–14:30 — Подсчёт результатов.

14:30–15:00 — Награждение, торжественное закрытие соревнований.

Место проведения соревнований: плавательный бассейн ТОВВМУ по адресу г. Владивосток, Камский пер., 6.

Контакты: Анашкин Дмитрий Валентинович (главный судья) +7-902-556-77-76, fpspk@mail.ru