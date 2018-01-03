Четыре человека погибли в страшном ДТП на трассе Находка - Лазо в Приморье

Фото с места аварии. Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю

Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства смертельного столкновения

3 января, PrimaMedia. Госавтоинспекция Приморья устанавливает обстоятельства автоаварии в Партизанском районе. На трассе Находка — Лазо произошло лобовое столкновение двух автомобилей, унесшее жизни четырех человек, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе краевой полиции.

Ранее сообщалось, что 44-летний водитель автомобиля Ниссан Вингроуд двигался со стороны Находки в направлении села Лазо. При прохождении 29 км автодороги Находка-Лазо-Ольга-Кавалерово мужчина не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Тойота Чайзер под управлением 46-летнего мужчины.

В результате автоаварии на месте происшествия скончались три человека: водитель и один из пассажиров Ниссан Вингроуд: мужчины в возрасте 44 и 36 лет, а также водитель Тойоты Чайзер. Второй пассажир Ниссан Вингроуд, 35-летний мужчина, был доставлен бригадой Скорой помощи в центральную районную больницу села Владимиро — Александровское. Медики провели необходимые реанимационные мероприятия, однако жизнь мужчины спасти не удалось.

На момент автоаварии стаж вождения водителя Ниссан Вингроуд составил 2 года. В 2017 году мужчину привлекали к административной ответственности по ч.4 ст. 12.15 КоАП РФ (Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения). Стаж вождения водителя Тойота Чайзер – 6 лет.

На месте дорожно-транспортного происшествия внешних факторов, которые могли спровоцировать потерю управления транспортным средством, не выявлено: автоавария произошла в светлое время суток, на прямом участке проезжей части с сухим асфальтовым покрытием. По факту дорожно-транспортного происшествия полиция проводит проверку. Назначено проведение ряда экспертиз. Устанавливаются обстоятельства происшествия.