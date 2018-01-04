Мандариновый пес появился в новогоднюю ночь на центральной площади Уссурийска

Мандапес. Фото: Instagram hochutak_dekor

На инсталляцию ушло около 75 кг съеденных и очищенных мандаринов

4 января, PrimaMedia. "Взялся за гуж, не говори, что не дюж". С таким девизом декораторы студии "Хочу так" взялись за изготовление инсталляции, которую они в шутку назвали Мандапес. Солнечную собаку авторы создали из мандариновых корок, которые собирали в течение двух недель. За 35 часов мастера создали инсталляцию, которую жители города смогли увидеть в новогоднюю ночь на центральной площади, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на UssurMedia.

За 35 часов в шесть рук декораторам студии "Хочу так" удалось сделать скульптуру солнечной собаки. В создании каркаса мастера использовали пенопласт, дерево и эпоксидный клей, а внешнее оформление составили из мандариновых корок.

Мандапес. Фото: Instagram hochutak_dekor Мандапес. Фото: Instagram hochutak_dekor 1 / 2

— По фото, наверное, понятно как мы встречали Новый год, еще хорошо, что не пожелтели. Радует, что мы это сделали, хотя посещали мысли отказаться от затеи, когда осознали сколько мандаринов нужно съесть, — рассказывала Елена, декоратор студии "Хочу так".

На мандариновую собаку ушло около 75 кг съеденных, очищенных и складируемых мандаринов. За две недели до создания инсталляции авторы на своей странице в социальных сетях разместили объявление, в котором срочно призывали есть мандарины, а оставшиеся мандариновые корки приносить в студию. Материал на оформление произведения искусства собирали всем городом.



Мандапес. Фото: Instagram hochutak_dekor

— Хотим сказать огромное спасибо тем, кто принял участие, вернее тем, кто поделился мандариновыми корками, — добавила Елена, декоратор студии "Хочу так".Символ нового 2018 года установили в новогоднюю ночь на центральной площади по левую сторону от главной сцены.