Более тысячи раз приморцы обратились в "скорую" за первые дни Нового года

Скорая помощь. Фото: Юрий Гуршал, ИА SakhalinMediа

Наибольшее количество звонков пришлось на 2 января

4 января, PrimaMedia. Более тысячи обращений в службу скорой медицинской помощи (СМП) Владивостока поступило за первые три дня нового года. Наибольшее количество звонков – 513 – отмечено во вторник, 2 января, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Как сообщил главный врач СМП Владивостока Дмитрий Чурилов, почти половина вызовов связано с ухудшением здоровья после встречи Нового года.

"Встреча нового года с размахом не всегда заканчивается хорошо. К последствиям приводят чрезмерное употребление спиртных напитков, жирная и сытная еда, а также банальная небрежность в отношении своего здоровья. В таких случаях всегда требуется вызов скорой помощи", – подчеркнул он.

Руководитель краевой неотложки отметил, что несколько раз врачи "скорой" выезжали на сложные случаи – падение человека с высоты, а также на помощь при ножевых ранениях.

"Во всех эпизодах помощь пострадавшим оказана своевременно и в полном объеме", — отметили в дежурной службе СМП.

Здесь подчеркнули, что на протяжении всех новогодних и рождественских праздников служба работает в штатном режиме.

Каждый день диспетчерский отдел СМП Владивостока принимает почти 300 вызовов. Высококвалифицированные специалисты готовы не только оперативно прибыть на помощь, но и проконсультировать по поводу сложившейся ситуации.

"Наши специалисты готовы в любое время суток посоветовать, что нужно сделать для облегчения состояния больного или какие действия ни в коем случае нельзя совершать до прибытия “скорой”. Бывают случаи, когда простые манипуляции могут предотвратить или, наоборот, усугубить развитие трагических событий. Здесь важно получить консультацию специалиста", – отмечает Дмитрий Чурилов.

Врачи призывают приморцев быть внимательными к своему здоровью и здоровью детей.

"Ежегодно в период новогодних каникул случаются отравления. Особенно тяжело последствия перееданий переносят дети. Следует ограничить употребление сладостей и цитрусовых, которые могут стать не только источником отравлений, но вызвать тяжелые аллергические реакций у детей дошкольного возраста", – подчеркивают инфекционисты.

Напомним, что официально выходными днями в лечебных учреждениях края объявлены 1, 7 и 8 января. В другие дни большая часть лечебно-профилактических учреждений городов и районов Приморья работает по специальному графику, который можно уточнить в регистратуре или на сайте своего медучреждения.