V-ROX и "Меридианы Тихого" — в списке лучших туристических событий России

Фестиваль "Меридианы Тихого". Фото: ИА PrimaMedia

Приморский край впервые вошел в Национальный рейтинг событийных мероприятий (ФОТО)

4 января, PrimaMedia. Портал EventsInRussia.com сформировал список ТОП-200 лучших событийных проектов, получивших статус "Национального события 2018". По результатам народного голосования в список вошли два крупных мероприятия Приморья. Одними из лучших событийных проектов России признаны Международный музыкальный фестиваль V-ROX и Международный кинофестиваль "Меридианы Тихого", сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

По словам руководителя проекта "Национальный календарь событий" EventsInRussia.com Михаила Ушакова, ТОП 200 – это якорные события года, которые были отобраны путем народного голосования.

"Увеличивающееся каждый год количество заявок на конкурс свидетельствует не только о развитии событийного туризма в регионах, но и о желании и готовности организаторов событий привлекать на свои территории как можно больше российских и зарубежных туристов. Народное голосование, которое в этом году было проведено впервые, только подтвердило рост популярности этого вида туризма", – сообщил он.

Как отметили в департаменте туризма Приморского края, для Владивостока, Приморского края и России в целом проведение таких мероприятий, как V-ROX и PacificMeridian, имеет большое социальное значение и является драйвером развития туристической отрасли.

"В 2017 году Приморский край впервые вошел в Национальный рейтинг событийных мероприятий: регион занял четвертую строчку в ТОП-10 самых событийных регионов страны. Мы были рады узнать, что вслед за этим два наших ярких фестиваля получили статус “Национального события”. Это как раз те мероприятия, которые отражают наш дальневосточный и приморский характер. И с каждым годом таких событий, пользующихся популярностью у российских и зарубежных гостей, в нашем регионе становится всё больше", – сообщил глава департамента Константин Шестаков.

По словам специалистов Туристско-информационного центра Приморья, на данный момент в национальном календаре событий на 2018 год содержится около 50 приморских мероприятий. Среди них: кинофестиваль "Меридианы Тихого – 2018", Пятый Дальневосточный Медиасаммит, День Бикина в Приморском крае, III Международный Дальневосточный Фестиваль "Мариинский", фестиваль "Анучино – медовое раздолье", ежегодный чемпионат социальных танцев "Echale Salsita – 2018", Ультрамарафон "Приморская сотка", Международный телевизионный фестиваль "Человек и море", фестиваль "Приморские струны", День коренных малочисленных народов, фестиваль уличной еды "Лаваш" и другие. Список праздников и фестивалей с обозначением точных дат проведения уже можно найти на официальном сайте ТИЦ в разделе Календарь событий.

"Популяризация через площадку событийного календаря России и активное участие на открытых информационных туристических ресурсах уже способствует продвижению Приморского края на федеральном уровне. Мы рады, что вышли на лидирующие позиции именно по этому направлению, так как событийный туризм является одним из важнейших инструментов привлечения туристов в регионы за счет эмоционального вовлечения людей в красочные и жизнерадостные праздники и фестивали", – рассказала директор Приморского ТИЦ Дарья Гусева.

В 2017 году на соискание статуса "Национальное событие года" было подано 1600 заявок из 74 регионов России. События, которые вошли в "ТОП-200", получат активную информационную поддержку в рамках проекта Национальный календарь событий EventsInRussia.com. Анонсы национальных событий не только публикуются на официальном портале eventsinrussia.com и в социальных сетях, но и распространяются среди участников рынка: туристско-информационных центров, турфирм, отелей, а также национальных туристских офисов Visit Russia за рубежом.

Фестиваль V-ROX

За пять лет фестиваль V-ROX во Владивостоке посетили более 1500 музыкантов, профессионалов музыкальной индустрии, переводчиков, писателей и журналистов из центральной России, Монголии, Грузии, Японии, Южной Кореи, Китая, Великобритании, Германии, ЮАР, США, Сингапура и Гонконга. Фестиваль V-ROX активно сотрудничает с посольствами Франции, Нидерландов, Англии, Америки, ЮАР, социальными и благотворительными организациями.

В дни фестиваля с 2013 по 2016 годы состоялось более 400 концертных выступлений на открытых и клубных площадках Владивостока. В образовательной части фестиваля приняли участие специалисты мировой музыкальной индустрии, организаторы фестивалей и музыкальных лейблов, писатели, министры, журналисты, музыканты.

Общая молодежная аудитория V-ROX за три дня каждый год составляет около 100 тысяч человек. Каждый год фестиваль можно увидеть также онлайн в интернет-трансляции.

Фестиваль V-Rox. Фото: ИА PrimaMedia Фестиваль V-Rox. Фото: ИА PrimaMedia Фестиваль V-Rox. Фото: ИА PrimaMedia Фестиваль V-Rox. Фото: ИА PrimaMedia Фестиваль V-Rox. Фото: ИА PrimaMedia Фестиваль V-Rox. Фото: ИА PrimaMedia Илья Лагутенко. Фото: ИА PrimaMedia Фестиваль V-Rox. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 8

Международный кинофестиваль "Меридианы Тихого"

Команда фестиваля Pacific Meridian в общей сложности уже отсмотрела более 1200 фильмов, и почти 200 из них – самого разного формата и содержания – оказались достойны быть представленными зрителю. По словам организаторов, весь талант режиссеров от Чили до Китая отражается именно в умении уловить и выразить "нерв времени" так, что зрителю станет совершенно очевидно, что сегодня переживает мир в целом. Таким образом, приморский кинофестиваль является одним из важнейших культурно-просветительских событий не только Дальнего Востока, но и всего Азиатско-Тихоокеанского региона.

Кинофестиваль "Меридианы Тихого". Фото: ИА PrimaMedia Кинофестиваль "Меридианы Тихого". Фото: ИА PrimaMedia Кинофестиваль "Меридианы Тихого". Фото: ИА PrimaMedia Кинофестиваль "Меридианы Тихого". Фото: ИА PrimaMedia 1 / 4

Ежегодно количество поступающих заявок увеличивается. Вне конкурса фестиваль представляет новинки мирового и российского кино, лучшие фильмы и кинематографистов со всего мира. В рамках фестиваля проходят культурные и деловые мероприятия: круглые столы, специальные дискуссии, лекции, мастер-классы, художественные выставки, кинотуры и творческие встречи со звездами всероссийского и мирового масштаба.