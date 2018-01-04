Из горящего дома в Приморье пожарные спасли человека

Пожар. Фото: ИА PrimaMedia

Огню противостояли девять человек личного состава и две единицы техники

4 января, PrimaMedia. Из горящего дома расположенном в селе Монастырище на ул. Ленинская в Черниговском районе Приморского края пожарные спасли человека. В результате случившегося никто не пострадал, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальный сайт ГУ МЧС России по Приморскому краю.

В пожарно-спасательную службу Черниговского муниципального района поступило сообщение о пожаре в доме, расположенном в селе Монастырище на улице Ленинская.

Оперативно прибыв по указанному адресу брандмейстеры приступили к работам по ликвидации пожара. При тушении огнеборцы столкнулись с горением фронтона и веранды частного дома. На момент пожара в помещении находился один человек, которого огнеборцы спешно вывели на свежий воздух. В результате случившегося никто не пострадал.

В 18.46 пожар был локализован, а в 19.20 – полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 30 кв. м. Огню противостояли девять человек личного состава и две единицы техники.