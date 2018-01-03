Девушка погибла в ДТП с участием четырех машин во Владивостоке

Как сообщают очевидцы, она находилась на пассажирском сидении, а водитель машины был пьян

4 января, PrimaMedia. ДТП с участием четырех автомобилей произошло в районе проспекта 100-летия Владивостока, 72 во Владивостоке. В результате аварии погибла девушка, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на dps_vl.

Водитель Toyota Sienta не справился с управлением и влетел в Toyota Surf, после чего вылетел на обочину, где столкнулся с Daihatsu Terios, а затем Suzuki Escudo.

Публикация от Экипажи ДПС [Приморье] 18+ (@dps_vl) Янв 3, 2018 at 4:48 PST

Кроме водителя в салоне Toyota Sienta находилась девушка, которая получила тяжелые травмы и скончалась, не приходя в сознание. Сам водитель также пострадал в ДТП и был госпитализирован.