Девушка погибла в ДТП с участием четырех машин во Владивостоке

4 января, PrimaMedia. ДТП с участием четырех автомобилей произошло в районе проспекта 100-летия Владивостока, 72 во Владивостоке. В результате аварии погибла девушка, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на dps_vl.
Водитель Toyota Sienta не справился с управлением и влетел в Toyota Surf, после чего вылетел на обочину, где столкнулся с Daihatsu Terios, а затем Suzuki Escudo.
Кроме водителя в салоне Toyota Sienta находилась девушка, которая получила тяжелые травмы и скончалась, не приходя в сознание. Сам водитель также пострадал в ДТП и был госпитализирован.