Рождественскую домашнюю серию «Адмирал» проведет праздничной форме

Приморские хоккеисты отыграют в экипировке, стилистика которой приурочена к пятилетию клуба

4 января, PrimaMedia. Рождественскую домашнюю серию "Адмирал" проведет в специальной праздничной форме. Четыре матча – 5, 7, 9 и 11 января – на льду "Фетисов Арены" приморские хоккеисты отыграют в экипировке, стилистика которой приурочена к пятилетию клуба, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу хоккейного коллектива.

Дизайн новой формы отражает название и дух команды: ее украшают стилизованные морские волны, полосы тельняшки, шеврон пятилетия ХК "Адмирал", а фамилии игроков размещены на гюйсах.

Стоит отметить, что рождественская экипировка сохранила классический синий цвет формы для домашних игр, но выглядит более стильно и празднично благодаря плавному переходу от более темного цвета внизу к более светлому в верхней части.

Напоминаем, что в рождественской серии игр "Адмирал" сыграет "Сибирью" – 5 января, 17.00, "Авангардом" – 7 января, 17.00, "Югрой" – 9 января, 19.30 и "Барысом" – 11 января, 19.30.