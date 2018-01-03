Спорт. 04 января, 12:15

Рождественскую домашнюю серию «Адмирал» проведет праздничной форме

Приморские хоккеисты отыграют в экипировке, стилистика которой приурочена к пятилетию клуба

4 января, PrimaMedia. Рождественскую домашнюю серию "Адмирал" проведет в специальной праздничной форме. Четыре матча – 5, 7, 9 и 11 января – на льду "Фетисов Арены" приморские хоккеисты отыграют в экипировке, стилистика которой приурочена к пятилетию клуба, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу хоккейного коллектива.

Дизайн новой формы отражает название и дух команды: ее украшают стилизованные морские волны, полосы тельняшки, шеврон пятилетия ХК "Адмирал", а фамилии игроков размещены на гюйсах.

Стоит отметить, что рождественская экипировка сохранила классический синий цвет формы для домашних игр, но выглядит более стильно и празднично благодаря плавному переходу от более темного цвета внизу к более светлому в верхней части.

Напоминаем, что в рождественской серии игр "Адмирал" сыграет "Сибирью" – 5 января, 17.00, "Авангардом" – 7 января, 17.00, "Югрой" – 9 января, 19.30 и "Барысом" – 11 января, 19.30.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Два бывших хоккеиста "Адмирала" включены в состав сборной США на Олимпиаде в Корее

"Жаль, что первый блин вышел комом" — тренер Андрей Разин о пятом поражении "Адмирала"

Обновленный "Адмирал" проиграл "Куньлуню" в последнем матче 2017 года

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я читаю вас

Два бывших хоккеиста "Адмирала" включены в состав сборной США на Олимпиаде в Корее

02 января, 12:05

"Жаль, что первый блин вышел комом" - тренер Андрей Разин о пятом поражении "Адмирала"

30 декабря 2017, 12:15

Обновленный "Адмирал" проиграл "Куньлуню" в последнем матче 2017 года

29 декабря 2017, 23:00

Новый тренер "Адмирала": Условия и статус, предложенные для работы, меня устраивают

29 декабря 2017, 11:15

В заключительном матче года «Адмирал» сыграет с китайским «Куньлунем»

29 декабря 2017, 08:50
Два бывших хоккеиста "Адмирала" включены в состав сборной США на Олимпиаде в Корее

30 декабря 2017, 12:15

"Жаль, что первый блин вышел комом" - тренер Андрей Разин о пятом поражении "Адмирала"

29 декабря 2017, 23:00

Обновленный "Адмирал" проиграл "Куньлуню" в последнем матче 2017 года
Рекомендуем
Владимир Николаев рассказал о самом важном в новом интервью

Происшествия
Четверо пострадавших из-за порыва трубы детей остаются в больнице
Ожоги получили дети из-за прорыва трубы отопления в санатории в Приморье
Toyota Mark II залетел под поезд в Приморье
Полиция Владивостока разбирается в смертельном ДТП в районе 100-летия, где погибла девушка

Общество
Сильнейшего борца в ластах определили во Владивостоке
Выиграй полный бак и побориcь за iPhone X: новогодний фотоконкурс от «Роснефть»
Стали известны подробности столкновения Toyota Mark II и поезда в Приморье
Южнокорейские военные оценили возможность нового ракетного пуска КНДР

Политика
Сказано-2017: цитаты года в Приморье и их авторы
Топ политических событий в Приморье в 2017 году
Итоги 2017 года с депутатом Госдумы Сергеем Сопчуком: о политике, работе и сокровенном
Владимира Путина на выборы выдвинули представители всего общества - Александр Ролик

Спорт
Рождественскую домашнюю серию «Адмирал» проведет праздничной форме
Два бывших хоккеиста "Адмирала" включены в состав сборной США на Олимпиаде в Корее
"Жаль, что первый блин вышел комом" - тренер Андрей Разин о пятом поражении "Адмирала"
Обновленный "Адмирал" проиграл "Куньлуню" в последнем матче 2017 года

Бизнес
Сбербанк меняет режим работы в новогодние праздники
Банк "Приморье" Ларисы Белобровой признал высоким уровень своего кредитного риска
«Приморскуголь» стал лидером производственного соревнования «СУЭК» по итогам 2017 года
Контрольно-надзорные органы должны нести ответственность за инвестклимат Дальнего Востока

Популярное

Что принесет год Желтой Собаки жителям Приморья - гороскоп 2018
Практику заваливания Владивостока мертвыми елками надо переосмыслить - Виталий Веркеенко
Уголовные деловые: дюжина самых громких судебных процессов Приморья-2017
Эволюция Нового года во Владивостоке: 13 лет под разной елкой
Новости регионов
На ночь глядя: вратарь сборной РФ ушел в «Брюгге», прическа Трампа, выбить $1 млн у сына

04 января, 20:05

В Канске улицы патрулируют полицейские-кавалеристы (ВИДЕО)

04 января, 19:45

Житель Ангарска лишился денег при покупке Toyota Corolla в интернете

04 января, 19:10

Взывают о помощи горожане, живущие по соседству с мусорной свалкой в центре Биробиджана

04 января, 18:00

Все соседи у одной елки: жители микрорайона "Радужный" дружно встретили Новый год

04 января, 17:00

Мастер-класс для всех любителей хоккея прошел на площади Ленина в Южно-Сахалинске

04 января, 17:00

Вместо снежков севастопольцы устроили «сенную битву»

04 января, 16:25

В ресторанах и клубах Якутска искали несовершеннолетних посетителей

04 января, 15:00

Жесть 2017 года на MagadanMedia

04 января, 15:00

«Будучность» пала под натиском «Локомотив-Кубань» в первом матче ТОП-16 Еврокубка
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia