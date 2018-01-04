Общество. 04 января, 12:25
ДПС. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Россияне стали чаще попадать в аварии из-за неисправности автомобиля

По данным ГИБДД, в 2017 году в таких ДТП погибли около тысячи человек

4 января, PrimaMedia. В России выросло количество ДТП из-за неисправности автомобилей. За январь-ноябрь 2017-го по этой причине произошло почти на 20% больше аварий, чем за аналогичный период прошлого года. По мнению экспертов, такая ситуация связана с тем, что россияне экономят на ремонте машин, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на газету "Известия".

Количество аварий из-за неисправностей автомобилей за год выросло на 18,5%, свидетельствуют данные Госавтоинспекции, с которыми ознакомились "Известия". Если за 11 месяцев 2016-го зарегистрировано 4,9 тысяч ДТП из-за проблем с эксплуатацией машин, в 2017 году — уже 5,8 тысяч В таких авариях погибли около тысячи человек. Почти на 20% увеличилось количество раненых — до 8,7 тысяч.

Заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергей Ефремов рассказал, что ДТП происходят "в первую очередь из-за неисправности рулевого управления и тормозной системы".

По мнению экспертов, количество аварий из-за неисправностей авто выросло, потому что граждане экономят на ремонте.

— Продажи машин долгое время падали. Это приводит к старению парка транспортных средств, — пояснила президент межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева.

Сотрудник одного из московских сетевых сервисных центров отметил, что число клиентов, которые приезжают ремонтировать автомобиль, в 2017 году сократилось.

— Обращаются чаще всего, когда неисправность уже достигла критического состояния. А более половины клиентов берут максимально дешевые детали, хотя раньше спрос на качественную продукцию был выше, — отметил он.

Главный эксперт Национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей транспортных средств Александр Лыткин согласился, что "люди экономят деньги и надеются на авось".

— ДТП как таковых стало меньше, но именно по техническим причинам — существенно больше, — рассказал он.

Он также отметил негативное влияние реформы 2012 года, по которой контроль за процедурой техосмотра был передан от ГИБДД Российскому союзу автостраховщиков (РСА). Тогда техническую проверку автомобилей стали проводить аккредитованные частные компании. Талоны техосмотра ушли в прошлое, вместо них ввели диагностические карты, которые должны контролировать страховщики при выдаче полиса ОСАГО. Причинами этого решения назывались коррупция в ГИБДД и неэффективный контроль за состоянием автопарка.

— После этого ситуация ухудшилась. Можно приехать в страховую компанию за ОСАГО и получить диагностическую карту, не показывая машину. Формально это незаконно, но реально работает так, — отметил Александр Лыткин.

В Правилах дорожного движения есть перечень неисправностей, при которых эксплуатация транспортного средства запрещается. К ним относятся, например, проблемы с тормозами, рулевым управлением, неполадки со сцеплением, отсутствие или дефект фар или задних габаритных огней. В подобных случаях водитель должен немедленно прекратить движение.

По ст. 12.5 КоАП РФ за езду на машине с такими неисправностями водителю грозит штраф в размере 500 рублей либо отстранение от управления транспортным средством. В МВД оперативно не ответили на запрос "Известий".

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