Полиция Владивостока разбирается в смертельном ДТП в районе 100-летия, где погибла девушка

Место ДТП. Фото: предоставлено ГИБДД УМВД по Владивостоку

Виновник аварии ранее привлекался к ответственности (ФОТО)

4 января, PrimaMedia. В дежурную часть отдельного батальона ДПС ГИБДД Владивостока поступило сообщение о дорожном происшествии с участием трех автомашин на проспекте 100-летия Владивостоку, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ГИБДД УМВД России по Владивостоку.

На место происшествия незамедлительно прибыл наряд дорожно-патрульной службы. Полицейскими установлено: 40-летний водитель автомашины Тойота Сиента, двигаясь по проспекту 100-летия Владивостоку в сторону улицы Маковского, в районе дома №72 нарушил правила перестроения и совершил столкновение с автомашиной Тойота Хайлюкс Сурф, двигавшейся в попутном направлении, после чего водитель Тойоты Сиента столкнулся с припаркованной с правой стороны дороги ,автомашиной Сузуки Эскудо.

В результате происшествии травмы получили водитель и пассажирка Тойоты Сиента. 40-летний мужчина, управлявший иномаркой, госпитализирован в нейрохирургическое отделение городской клинической больницы. Пассажирка автомашины Тойота Сиента от полученных травм скончалась на месте ДТП.

Место ДТП. Фото: предоставлено ГИБДД УМВД по Владивостоку Место ДТП. Фото: предоставлено ГИБДД УМВД по Владивостоку Место ДТП. Фото: предоставлено ГИБДД УМВД по Владивостоку Место ДТП. Фото: предоставлено ГИБДД УМВД по Владивостоку 1 / 4

На момент автоаварии стаж вождения водителя Тойота Сиента составил 19 лет. В 2017 году мужчину привлекали к административной ответственности по ч.3 ст. 12.16 КоАП РФ (Движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением). Штраф не оплачен.

Автоавария произошла в темное время суток, при искусственном освящении, на прямом участке проезжей части с мокрым асфальтовым покрытием.

По факту дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом полиция проводит проверку. Назначено проведение ряда экспертиз. Устанавливаются обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.