Ледяная стена из "Игры престолов" разделила Россию и Китай на озере Ханка

Архитектором стал сильный ветер, дующий в этих местах зимой

4 января, PrimaMedia. Необычную ледяную стену обнаружили на границе между Китаем и Россией в районе озера Ханка. Как написало немецкое издание Focus, она напоминает сооружение из сериала "Игра престолов". Но к ее строительству ни русские, ни китайцы отношения не имеют, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на телеканал 360.

Впечатляющая форма рельефа имеет природное происхождение. Архитектором стал сильный ветер, дующий в этих местах зимой. Именно он нагромоздил из обломков льда стену на берегу озера Ханка. Размеры ее впечатляют — длина около 15 километров, а высота местами до 20 метров, пишет издание.