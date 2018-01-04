Южнокорейские военные оценили возможность нового ракетного пуска КНДР

Они считают маловероятной подготовку КНДР к скорому ракетному испытанию

4 января, PrimaMedia. Военные Южной Кореи считают маловероятной подготовку КНДР к скорому ракетному испытанию, однако не могут полностью исключить возможность провокационных действий со стороны Пхеньяна, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на газету "Известия".

"Не зафиксировано активности, на основании которой можно было бы предполагать, что Северная Корея готовит ракетную провокацию в ближайшее время", — приводит агентство Рёнхап заявление представителя объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи Но Чэ Чон в ответ на слова постпреда США при ООН Никки Хейли о новом испытании северокорейских ракет.

Как сообщал портал iz.ru, ранее Хейли заявила, что США никогда не признают КНДР в качестве ядерной державы.