Стали известны подробности столкновения Toyota Mark II и поезда в Приморье

Водитель иномарки выехал на железнодорожный переезд

4 января, PrimaMedia. Водитель легкового автомобиля Toyota Mark сегодня, 4 января, на железнодорожном переезде перегона Дальнереченск-2 – Эбергард (Владивостокский регион Дальневосточной железной дороги) выехал на железнодорожный переезд при запрещающих сигналах переездной сигнализации в момент прохождения порожнего грузового поезда и столкнулся с 3-й секцией локомотива, сообщили ИА PrimaMedia в службе корпоративных коммуникации Дальневосточной железной дороги — филиала ОАО "РЖД".

В результате ДТП водитель автомобиля погиб, у одного из вагонов поезда сошла колесная пара. Для устранения последствий ДТП задействованы восстановительные поезда со станций Ружино и Бикин. На месте происшествия работает дорожная комиссия. ДТП на железнодорожном переезде перегона Дальнереченск-2 – Эбергард ДВЖД не повлияло на график движения поездов.





