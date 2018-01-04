Ожоги получили дети из-за прорыва трубы отопления в санатории в Приморье

СК возбудил уголовное дело

4 января, PrimaMedia. В санатории в посёлке Горные ключи Кировского района Приморского края сегодня, 4 января, произошёл прорыв отопления и выброс горячей воды на втором этаже санаторного корпуса. В результате происшествия пострадало несколько несовершеннолетних детей. В настоящее время им оказана медицинская помощь, сообщила ИА PrimaMedia старший помощник руководителя СУ СК РФ по Приморскому краю Аврора Римская.

По факту произошедшего следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признаком преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

На месте происшествия работают следовали, расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю, пострадали четверо детей, они получили ожоги нижних конечностей I степени (покраснение). Также при устранении порыва ожоги получил охранник учреждения.