Сильнейшего борца в ластах определили во Владивостоке

Фоторепортажи

Сильнейшего борца в ластах определили во Владивостоке

4 января, PrimaMedia. Открытый Кубок Тихоокеанского флота по акватлону (подводная борьба в ластах) завершился сегодня, 4 января, во Владивостоке. Соревнования прошли в плавательном бассейне Тихоокеанского высшего военно-морского училища им. адм. С.О. Макарова, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на организаторов соревнований.

Соревнования организовывал спортивный комитет Тихоокеанского флота и Федерация подводного спорта Приморского края.

Правила простые: завладеть лентой соперника и первым показать ее над водой. Ленты быстросъемные, расположены на щиколотках спортсменов. Длительность боя 30 секунд, можно всплывать раньше, дышать, и продолжать поединок на поверхности. Необходимо иметь свою маску и ласты. Подробные правила описаны в Положении. Стартовый взнос был 500 рублей, от взноса освобождены военнослужащие ТОФ, курсанты ТОВВМУ и члены ФПСПК.

Участвовало 45 человек, из следующих команд: 2 подразделения подводного спецназа ТОФ, морская пехота ТОФ, Росгвардия, парашютисты, подводные охотники и несколько личников.

Победители Открытого Кубка Тихоокеанского флота по акватлону:

1 место — Леонид Жаплов.

2 место — Владимир Михайлов.

3 место — Степан Николаев.

Главный судья соревнований — Дмитрий Анашкин.

Акватлон — вид спорта, который может быть интересен спортсменам из разных видов спорта, в том числе: единоборства, плавание.

ИА PrimaMedia предлагает своим читателям фоторепортаж соревнований.

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