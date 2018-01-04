Четверо пострадавших из-за порыва трубы детей остаются в больнице

Больница. Фото: ИА PrimaMedia

Также госпитализирован охранник учреждения

4 января, PrimaMedia. В Кировской центральной районной больнице на лечении находятся четверо детей, которые получили ожоги из-за порыва трубы отопления в санатории "50 лет СССР". Всего в районную больницу поступило 11 человек: 10 детей и один взрослый – охранник санатория, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.

"Пять детей после оказания амбулаторной помощи отправлены обратно в санаторий, ещё одного ребёнка родители забрали домой в Уссурийск. Также отпущен и охранник санатория", – прокомментировали в департаменте здравоохранения Приморского края.

Сейчас в больнице остаются четверо детей – 12,13 и 14 лет. Им поставлен диагноз ожоги первой и второй степени кистей рук и стоп. Всё их лечение согласовано с главным комбутологом ожогового центра ФМБА России.

"Состояние детей удовлетворительное, температуры нет", – добавили специалисты.

Напомним, сегодня, 4 января, в 05.30 на втором этаже жилого корпуса санатории "50 лет СССР" в посёлке Горные Ключи Кировского района произошёл порыв трубы отопления.

"Сразу же охранник стал перекрывать стояк отопления и открывать окна для выхода пара из помещения, в результате чего и получил ожоги. Вода с коридора стала попадать в спальные комнаты, и те, кто вставал с кроватей, также обожгли ноги", – рассказали в краевом учреждении по делам ГО и ЧС.

В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося.