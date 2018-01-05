Остров Русский. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Научный и медицинский кластеры, гостиницу и спортцентр хотят построить на острове Русском

Строительство будет осуществляться в рамках центра международного сотрудничества России и Китая

5 января, PrimaMedia. Научный и медицинский кластеры, гостиницу и спортивный центр планируется построить в рамках центра международного сотрудничества России и Китая – Дальневосточного города здоровья, науки и инноваций на острове Русском в Приморье, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальный сайт администрации Приморского края.

В октябре власти Китая и России обсудили проект создания Дальневосточного города здоровья, науки и инноваций на острове Русский в Приморье. Предполагается, что он будет способствовать развитию туризма и медицинских услуг.

"Идея, конечно, очень интересная. Центр может способствовать увеличению числа туристов, развитию рынка услуг и совместных научных исследований нашими учёными. На первом этапе проекта планируется строительство научно-технологического и лечебно-оздоровительного кластера, международного конгрессно-выставочного центра, пятизвёздочной гостиницы, жилья, центра водных видов спорта, аэрояхт-клуба", – сказал врио губернатора в интервью РИА Новости.

По его словам, реализовать проект предлагает китайская компания Changsheng Health Management.

"Проект мы намерены реализовать в рамках концепции развития острова Русский. Она одобрена правительством России в мае 2017 года. Основными точками развития островной территории Владивостока станут Дальневосточный федеральный университет, Приморский океанариум и будущая территория опережающего развития. На развитие инфраструктуры острова Минвостокразвития России выделит более 3,8 млрд рублей", – сказал Андрей Тарасенко.

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Город здоровья, науки и инноваций хотят создать на острове Русском во Владивостоке

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