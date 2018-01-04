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Уроженка Приморья прошла в полуфинал Всероссийского вокального конкурса «Новая Звезда»

Теперь судьба Виктории Тарощиной будет зависеть от зрительского голосования (ВИДЕО)

5 января, PrimaMedia. Уроженка Приморского края Виктория Тарощина прошла в полуфинал Всероссийского вокального конкурса "Новая Звезда". Теперь судьба девушки будет зависеть от зрительского голосования, которое начнется уже сегодня, сообщает ИА PrimaMedia.

"Интересные эмоции испытывала, когда сидя перед телевизором в пижаме и замотанная в пледе,я увидела себя такую в платье и с кучей софитов на гигантской красивенной площадке. Возможно я скажу это миллионный раз, но СПАСИБО всем кто верил и верит в меня и помогает идти дальше! Моя Любовь к вам безгранична и необъятна. Я в полуфинале!Мы в полуфинале!", – написала в своем инстаграме Виктория.

5 и 6 января в эфире пройдут полуфиналы конкурса. Вы сможете проголосовать за любимого участника, отправив Z(номер участника) на короткий номер 1880. У Виктории Тарощиной этот номер – Z25.

Справка: "Новая Звезда" – конкурс, в котором поет вся Россия – 85 субъектов страны. Каждый регион представляет свой исполнитель, определять лучшего будет жюри. Нелегкий выбор предстоит сделать и телезрителям – голосование национального масштаба в итоге зажжет "Новую Звезду" 7 января.

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