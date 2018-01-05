США никогда не признают КНДР ядерной державой

США. Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia

Такое заявление сделала постоянный представитель США при ООН Никки Хейли

5 января, PrimaMedia. Соединенные Штаты никогда не признают Северную Корею в качестве ядерной державы. Такое заявление сделала постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, сообщила газета "Известия". Кроме того она сообщила о возможности нового ракетного испытания в КНДР, передает ИА PrimaMedia со ссылкой на телеканал "360".

"Мы слышим сообщения о том, что КНДР может готовить очередное ракетное испытание. Надеюсь, что этого не произойдет. Но если это так, мы должны принять еще больше мер в отношении северокорейского режима", — цитирует издание слова Ники Хейли

Напомним, что лидер КНДР Ким Чен Ын заявил в новогоднем обращении, что на его рабочем столе‍ находится "ядерная кнопка". Он напомнил общественности о том, что у Пхеньяна есть полностью готовое к использованию ядерное оружие.