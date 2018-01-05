Поезд сбил двух 15-летних девушек под Уссурийском

Одна из них погибла на месте, другую госпитализировали с серьезными травмами

5 января, PrimaMedia. Поезд сбил двух 15-летних девушек ночью 4 января в районе станции Сахзавод Уссурийского городского округа. В результате наезда одна из них погибла на месте, другую госпитализировали с серьезными травмами. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Дальневосточного СУТ СК России.

"4 января около 22.00 управляющий тепловозом машинист не смог предотвратить наезд на двух девушек, 2002 года рождения, идущих по железнодорожным путям в районе станции Сахзавод Уссурийского городского округа. В результате наезда одна из девушек смертельно травмирована, другая госпитализирована в лечебное учреждение с телесными повреждениями", – говорится в сообщении ведомства.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В настоящее время следствием устанавливаются обстоятельства произошедшего, проводится комплекс следственных действий.

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